Voel je weer jong en kijk deze puberfilms op Netflix. We zochten er vier voor je uit.

Of het nu een film is die je nog nooit hebt gezien, of juist eentje die je doet denken aan je puberjaren. Het is af en toe best geinig om eens zo’n film op te zetten. Het zijn vaak niet eens heel goede films, maar titels die je onder het genot van een biertje prima kunt waarderen. Vanuit het aanbod op Netflix hebben we er vier geselecteerd. Gaan we!

Superbad (2007)

De scholieren Seth en Evan willen graag seks hebben voordat ze gaan studeren en proberen drank te kopen voor een groot feest. Dit leidt tot een reeks wilde tegenslagen.

The Hungover Games (2014)

Na een vrijgezellenfeest worden drie jongens wakker in een vreemde wereld en realiseren ze zich dat ze in een trein zitten die op weg is naar de dodelijke Hungover Games.

American Pie (1999)

Deze hitcomedy volgt vier middelbare scholieren terwijl ze volwassen worden

Dirty Grandpa (2016)

Een saaie advocaat gaat binnenkort trouwen en is op pad met zijn opa. Deze is net weduwnaar geworden en stort zich op de geneugten van het leven.

En dat waren ze. 4 vermakelijke puberfilms op Netflix. Veel kijkplezier!