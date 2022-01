5 Bitcoin termen die iedereen moet kennen

Met deze termen begrijp het nieuws rondom Bitcoin en cryptocurrency een stuk beter. Niks mis met een stukje uitleg!

In het algemene nieuws valt het wel mee, maar als je er wat dieper op ingaat kom je onvermijdelijk vroeg of laat allerlei termen met betrekking tot crypto tegen. Je leest vast wel eens een term waar je geen idee hebt waar het nu over gaat. Maar je bent ook weer te lui om de moeite te nemen om die term te googelen. In dit artikelen geven we je 5 belangrijke Bitcoin termen zodat je in elk geval de basis begrijpt!

HODL

Misschien wel de bekendste term. In elk geval voor een investeerder. HODL staat voor het Engelse woord hold. Oftewel, vasthouden. Deze term gebruikt men als er onder andere een koersdaling heeft plaatsgevonden. Verkopen met verlies is dan niet zo slim, in dat geval is HODL, oftewel je positie vasthouden, verstandiger. Hopende op een stijging.

Wallet

Als je Bitcoins of andere crypto koopt worden deze gestuurd naar een wallet. Dit is een virtuele portemonnee waar je crypto veilig gestald worden. Een wallet heb je in allerlei vormen. Direct via een exchange bijvoorbeeld, maar ook het hebben van een offline hardware wallet is mogelijk. Dat laatste is aan te raden als je een aanzienlijk vermogen in crypto hebt.

Exchange

De term kwam hierboven al even voorbij. Exchange is het handelskantoor van cryptocurrency. Een plek waar je Bitcoin, Ethereum en vaak ook andere cryptocurrency kunt aanschaffen.

Bear en Bull

De termen Bear en Bull ga je ook heel vaak tegenkomen. Het staat voor de huidige marktsentiment. Een Bull markt betekent dat er een stijgende trend waarneembaar is. Een Bear markt is juist een dalende trend. In een Bear markt is het interessant om posities te kopen. In een Bull markt verkoop je, als het goed is, met winst.

Spot

Spot kopen. Ga je ook geregeld horen. Wanneer je gaat traden in cryptocurrency moet je dat nooit met één grote aankoop doen. Dan is het net een gokkast en kan het twee kanten opgaan. Door juiste kleine plukjes te kopen vergroot je de kans op winst op de lange termijn. Met spot kopen kies je ervoor om rechtstreeks het instrument aan te schaffen op een exchange. Hoeft overigens niet alleen crypto te zijn. Kan ook met aandelen, obligaties en noem maar op. Jij bent de eigenaar van hetgeen je aangekocht hebt. Dat is spot.