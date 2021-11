In diverse categorieën hebben we een aantal mooie Black Friday deals voor je gevonden. Natuurlijk wel allemaal gerelateerd aan tech!

Hoera, het is Black Friday. Dat betekent korting pakken. Het is altijd even goed opletten wat nu echt een aanbieding is en wat niet. Wij hebben alvast een selectie voor je gemaakt van 5 Black Friday deals die volgens ons wel de moeite waard zijn. Gaan we!

LG OLED TV – van 1.999 voor 1.444 euro

Met een OLED TV van LG zit je altijd goed. Prachtige kwaliteit, goede specs en als je geluk heb ook een mooie prijs. Dat laatste zit vandaag wel snor. Bij MediaMarkt kun je voor 1.444 euro de LG OLED65B16LA oppikken. Normaal gesproken kost deze televisie 2.0000 euro. Een topdeal dus!

Sackboy: A Big Adventure – van 69,99 voor 34,99 euro

Een super leuke toevoeging voor je game bibliotheek op de PlayStation 5. Lees vooral onze ervaring van Sackboy: A Big Adventure. Dan weet je meteen waarom wij je deze game aanbevelen. Te koop voor deze prijs bij Coolblue.

OPPO Find X3 Lite 128 GB – van 399 voor 299 euro

Als je op zoek bent naar een smartphone met een strak budget dan is de OPPO Find X3 Lite 128 GB misschien iets voor je. Met een korting van 100 euro heb je een mooie deal te pakken, bij de MediaMarkt.

JBL Tune 125 TWS – van 99,95 voor 35,99 euro

Je kunt meteen voor AirPods gaan. Maar JBL heeft een topaanbieding op Amazon. Voor maar een paar tientjes scoor je de Tune 125 TWS. Waar je normaal gesproken bijna 100 euro moet neertellen ben je nu al klaar voor maar 36 euro. Nice!

RING Alarm 5 Piece Kit + Indoor Cam Black – van 279,95 voor 149 euro

De eerste stap naar slimme beveiliging voor in je huis hoeft geen vermogen te kosten. Deze set van Ring is te koop bij de MediaMarkt met een scherpe korting. Voor 149 euro scoor je deze alarmset, inclusief een camera voor in huis. Best prima.

En dat waren ze. 5 Black Friday deals waar we vrolijk van worden!