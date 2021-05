5 feitjes over Android smartphones - Apparata

Android is een retegoed mobiel besturingssysteem, maar zeker niet perfect. In dit artikel behandelen we 5 ergernissen van Android smartphones!

Wanneer je een nieuwe smartphone koopt zijn er eigenlijk twee keuzes. Of je kiest voor een Android smartphone, of voor Apple. Er zijn wel alternatieven, maar het leeuwendeel van de smartphones is uitgerust met Android of iOS. Iedereen heeft zo zijn persoonlijke voorkeur. Het ene OS is het andere niet. Ondergetekende is fan van Android, maar er zijn ook genoeg ergernissen te noemen met betrekking tot dit soort smartphones.

Het updatebeleid van Android is niet fantastisch. Gelukkig is het de afgelopen jaren een stuk beter geworden in vergelijking met een jaar of vijf geleden. Gemiddeld kun je ervan uitgaan dat je zo’n twee jaar actieve ondersteuning kunt verwachten. Er zijn ook merken die drie of vier jaar updates verlenen.

Updates zijn niet alleen belangrijk voor de veiligheid van je smartphone. Met het downloaden van een nieuwe versie van Android krijg je ook toegang tot nieuwe features. Het kan je smartphone weer helemaal fris doen aanvullen. Hoe langer je smartphone ondersteuning krijgt met updates, hoe beter. Let dus goed op welke Android smartphone je koopt als updates voor jou van belang zijn.

2. Elke Android is weer anders

Mensen zijn van het gemak. Als je eenmaal gewend bent aan iets is verandering moeilijk. Voor het eerst een Android smartphone kopen is dus een belangrijke keuze. De kans is groot dat als je tevreden bent bij dit merk blijft plakken.

Android is niet zomaar Android. Je ervaring van dit OS is op een Google Pixel heel anders dan op een OnePlus. Merken leggen namelijk een eigen ‘laag’ (ook wel skin genoemd) over Android heen. OPPO heeft bijvoorbeeld ColorOS, terwijl OnePlus hun versie van Android de naam OxygenOS geven. Verdiep je dus goed in dit feit als je een Android smartphone overweegt.

3. Bloatware

We kunnen er niet omheen. Vrijwel elke Android komt met bloatware. Dat zijn voorgeïnstalleerde apps waar je niet om gevraagd hebt, maar die wel op je smartphone staan. Xiaomi is koploper als het gaat om ergernissen. Je krijgt niet alleen veel bloatware op een Xiaomi Android telefoon. Het OS beschikt ook nog eens over advertenties die in beeld kunnen verschijnen. Hoe hinderlijk! Daar staat dan wel een lagere aanschafprijs tegenover. Elk nadeel heeft zijn voordeel.

4. Google is je vriend (of vijand)

Is Google je vriend of vijand? Android is een mobiel besturingssysteem van Google. De Amerikaanse techgigant staat nu niet bepaald bekend als een merk dat privacy hoog in het vaandel heeft staan. Google komt graag veel over je te weten. De diensten van Google werken zeer prettig in combinatie met Android. Maar weet dat het techbedrijf meer over je komt te weten als je die diensten gebruikt. Een afweging die je dus moet maken.

5. Gevaar van Android smartphones

Android geeft je wat meer zelfverantwoordelijkheid in vergelijking met Apple. Het is veel makkelijker om een los bestand te downloaden op Android in vergelijking met iOS. Dat kan handig zijn. Tegelijkertijd is het voer voor malware. Het is wel zo dat het systeem je een waarschuwing geeft of je echt een bestand wil downloaden. Er komen dus niet zomaar items op je smartphone te staan als je dat niet wil.