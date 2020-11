5 dingen die je moet weten over AC: Valhalla (PS5 review) - Apparata

Nu de PS5 is uitgebracht is ook Assassin’s Creed: Valhalla te spelen op de console, wij deden het alvast voor een review.

We hebben Assassin’s Creed: Valhalla zowel op de Xbox Series X als op de PlayStation 5 gespeeld, voor deze review focussen we ons op de console van Sony. Ondergetekende heeft de tijd genomen om deze review te kunnen schrijven. Want goede grutjes, wat is Assassin’s Creed: Valhalla een grote game. Hier zijn 5 dingen die je moet weten over AC: Valhalla.

Geen zorgen, deze review bevat geen spoilers

1. Groot, groter, grootst

Hallo hé, kan de volgende Assassin’s Creed geen vliegtuigen bevatten? Alle gekheid op een stokje, de wereld van Assassin’s Creed: Valhalla is enorm, zo ontdekte we voor deze review. Als je eenmaal op weg bent in het spel en alle synchronisatie punten hebt ontgrendeld is het prima te doen. Neem er echter een paar avondjes voor om al die synchronisatie punten af te gaan met je paardje. Het zijn er nogal wat.

2. De wereld leeft

Een voordeel van next-gen gaming is dat ontwikkelaars de hardware lekker aan het werk kunnen zetten. Dat zie je goed terug in een open wereld game als Assassin’s Creed: Valhalla. Natuurlijk merk je de gelijkenissen met Origins en Odyssey. Er is echter een hoop nieuw. Je kunt ontzettend ver de game in kijken. Dorpjes, besneeuwde bergtoppen. Engeland in Valhalla is schitterend. Daarnaast heb je lekker veel flora en fauna. Daardoor voelt de wereld niet doods aan.

3. Soms ben je het even zat, maar..

Assassin’s Creed: Valhalla is een game die me soms het gevoel geeft dat ik niks heb gedaan, ook al heb ik net 4 uur hardcore zitten gamen. Omdat het spel zo groot is valt er ontzettend veel te doen. Na een lange speelsessie ben ik de game dan ook ‘zat’. Dat gevoel is na een paar uur weer weg, want dan lonkt de PlayStation 5 weer om in de wereld van Assassin’s Creed: Valhalla te duiken, zo ontdekte ik voor deze review.

4. Microtransacties

Je kunt aan de hand van microtransacties een aantal cosmetische dingen veranderen in de game. Bijvoorbeeld het uiterlijk van je schip of op welk beest je aan het rijden bent. Helaas zijn sommige zaken echt exclusief voor de microtransacties en dat betekent dat je echte euro’s moet besteden. Voorbeeldje. In plaats van een paard (saai) kun je Engeland ontdekken als je op een wolf zit (vet!). Leuk, maar die wolf kun je niet in de game ontgrendelen. Je moet daarvoor via microtransacties voor 10 euro aan aan credits kopen. Best jammer..

5. Bugs horen er blijkbaar bij

Ik kan me geen Assassin’s Creed heugen die zonder bugs waren. Daar is Valhalla geen uitzondering op. Het is te hopen dat de bugs aangepakt worden met een update, maar ga er zeker niet op hopen. Meerdere keren heb ik te maken gehad met irritante fouten in de game. Mijn paard die bleef hangen in de lucht, een Raid die ik niet kon afmaken omdat een kist weigerde open te gaan, een vijand die het eeuwige leven leek te hebben en noem maar op. Het is niet zo ernstig als Unity enkele jaren geleden, maar het beïnvloed wel het speelplezier.

Conclusie

Assassin’s Creed: Valhalla is een uitstekende aanschaf als één van de eerste games voor op je PS5. Je moet wel door de bugs heen bijten en de soms dode momenten in de speelwereld overleven. Als casual gamer die een paar uurtjes per week games speelt kun je met Valhalla gemakkelijk de winter doorkomen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de content die Ubisoft gaat uitbrengen in de komende maanden voor Valhalla. Kortom: een dikke aanbeveling, mits het karakter van een enorme speelwereld je niet tegen gaat staan.

Je kunt Assassin’s Creed: Valhalla nu kopen voor de Xbox Series X/S, PlayStation 5 en PC.