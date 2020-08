Het blijft ook de komende dagen ontzettend warm. Wat zijn dé ingrediënten op Netflix in combinatie met een hittegolf?

Niet iedereen heeft een lekkere grote tuin. Of misschien ben je de tuin wel zat en zoek je binnen wat afkoeling. Het klinkt misschien raar, maar gewoon even een filmpje opzetten kan voor afkoeling zorgen. Pak er een biertje bij, zet de ventilator aan en geef je lichaam rust. Wel in de schaduw zitten natuurlijk, anders lig je alsnog op te warmen.

Maar wat te kijken op Netflix met die hittegolf? We naar verkoelende films in het aanbod van de Amerikaanse streamingdienst. Nu raden we het niet aan om naar kerstfilms te gaan kijken, maar er zijn genoeg goede titels met een ijskoud thema.

Hieronder 5 films op Netflix om de hittegolf door te komen!

Wind River – IMDb 7.7

Een wildjager van Natuurbeheer helpt een beginnende FBI-agente bij het onderzoek naar de moord op een tienermeisje in een afgelegen reservaat in Wyoming

Arctic – IMDb 6.8

Een neergestorte piloot is gestrand in een ijskoude woestenij en zet alles op het spel om een ​​andere zwaargewonde overlevende te helpen voor het te laat is.

Happy Feet – IMDb 6.4

De jonge pinguïn Mumble kan niet zo goed zingen als zijn vrienden om een vrouwtje aan te trekken. Hij heeft echter een bijzondere gave: hij kan tapdansen als geen ander!

Polar – IMDb 6.3

Een huurmoordenaar gaat bijna van zijn pensioen genieten als zijn hebzuchtige baas een groep jonge, meedogenloze collega’s op hem afstuurt om hem koud te maken.

The Wandering Earth – IMDb 6.0

De mensheid is op zoek naar een nieuwe ster wanneer Jupiter dreigt te botsen met de aarde. Het lot van de planeet ligt nu in handen van een paar onverwachte helden.