5 jaar garantie op de nieuwe Fairphone 4

Het Nederlandse Fairphone heeft de 4 aangekondigd. Een nieuwe smartphone die met maar liefst 5 jaar garantie komt.

De smartphones van het merk Fairphone zijn technologisch niet het meest geavanceerd. Het draait vooral om milieu en recycling bij dit merk. Ben je dus gebaat bij een schoner milieu en wil jij een steentje bijdragen kun je zo’n Fairphone overwegen. Moet je er wel heel wat jaartjes mee doen, anders begrijp het concept van deze telefoon niet.

In de EU is het zo geregeld dat fabrikanten van onder andere smartphones twee jaar wettelijk garantie moeten leveren. Fairphone gaat echter een flinke stap verder en verleent maar liefst 5 jaar garantie op de 4. Laten we het nu eens over het technische aspect hebben van deze telefoon.

De nieuwe Fairphone 4 heeft een 6.3-inch FHD+ LCD scherm en een Qualcomm Snapdragon 750G chipset. AAn de zijkant op de aan/uit knop zit ook een vingerafdrukscanner. Achter zitten drie camera’s op een eiland met lenzen van Sony. In tegenstelling tot de vorige edities, heeft Fairphone er nu voor gekozen om de 3.5mm ingang achterwege te laten. De batterij heeft een capaciteit van 3905mAh. Geheel modern is de mogelijkheid van 30W snelladen. Met een kabeltje laden verloopt via USB-C.

Fairphone brengt twee varianten uit van de 4. Een 6 GB + 128 GB en 8 GB + 256 GB uitvoering. Eerstgenoemde gaat 579 euro kosten. Het tweede model kost 649 euro. Vanaf 25 oktober is de smartphone verkrijgbaar.