5 nieuwe Zomerfilms op Netflix - Apparata

Het is zomer! Dan ga je geen kerstfilms kijken natuurlijk. Wat zijn leuke Zomerfilms op Netflix?

Wist je dat Zomerfilms een officiële categorie is op Netflix? Ja, dat is echt geen grapje! De categorie is niet heel uitgebreid. Je hoeft niet zelf de categorie door te nemen. Dat doen wij voor je in dit artikel. Check het overzicht hieronder!

Carnaval (2021)

Als haar relatie stukloopt, neemt een influencer haar vriendinnen mee naar het carnaval in Bahia en ontdekt dat er meer is in het leven dan ‘likes’ op social media.

The Kissing Booth 1 + 2

Wanneer de eerste kus van de tiener Elle leidt tot een verboden romance met de knapste jongen van de school, zet ze haar relatie met haar beste vriend op het spel.

Monster (2021)

Een getalenteerde tiener die betrokken is bij een overval en moord, vecht voor zijn onschuld en integriteit tegen een strafrechtsysteem dat hem al heeft veroordeeld.

Army Of The Dead (2021)

Een groep huurlingen neemt de ultieme gok en waagt zich in het quarantainekamp van een door zombies geteisterd Las Vegas om de ultieme overval te plegen.

Skater Girl (2021)

Een tiener op het platteland van India ontdekt een passie voor skateboarden die haar leven verandert. Deelnemen aan wedstrijden is haar droom, maar zal nog lastig worden.

Dat zijn volgens Netflix enkele Zomerfilms die je nu kunt streamen. Veel kijkplezier.