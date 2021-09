5 redenen waarom de OPPO Reno6 je aankoop waard is (review)

We zijn met de nieuwe OPPO Reno6 aan de slag gegaan voor een review. Daar zijn 5 redenen uit naar voren gekomen waarom dit toestel je aankoop waard is.

Als er een bos bestond met bomen waar geen blaadjes, maar smartphones aan groeiden dan zag je er niet meer doorheen. Zo verschrikkelijk groot is het aanbod geworden. Vandaag de dag kun je een midrange smartphone aanschaffen met specificaties die voorheen enkel op flagship modellen te vinden waren. Met in deze review de OPPO Reno6 5G.

De smartphone maakt deel uit van de Reno6 Series. Deze serie bestaat uit twee modellen, de Reno6 en de Reno6 Pro. Wij gingen met de ‘gewone’ aan de slag. Deze smartphone is verkrijgbaar voor € 499,-. Daarvoor scoor je een OPPO Reno6 5G met 8 GB RAM + 128 GB ROM, in de kleuren Arctic Blue en Stellar Black.

En laten we meteen de belangrijkste specificaties behandelen. De smartphone heeft een 6.43-inch AMOLED scherm met een variabele ververingssnelheid van 60 tot maximaal 90 Hz. Aan de achterkant tref je een camera-eiland met drie lenzen. Dit is een 64 MP + 8 MP + 2 MP setup. Aan de voorkant zit een selfiecamera met een 32 MP lens. OPPO heeft de Reno6 uitgerust met een MediaTek Dimensity 900 processor. Gaan we door naar de 5 redenen waarom de OPPO Reno6 je aankoop waard is.

1. Bang for buck

OPPO heeft kritisch gekeken hoe ze geld kunnen besparen, om zo de Reno6 aantrekkelijk in de markt te zetten. Dat betekent bijvoorbeeld geen Qualcomm, maar een MediaTek processor. Ook ontbreekt er een IP-rating. Diepzee duiken met de Reno6 in je handen raden we af. Daardoor kan OPPO de smartphone voor € 499,- aanbieden. Niet slecht!

2. Gaaf design

Het mag gezegd worden. De Reno6 heeft een gaaf design. Het Chinese techmerk heeft ervoor gekozen om de randen heel scherp af te snijden. Dat voelt super strak in je handen. De behuizing is van hoogwaardige kwaliteit en doet niet onder voor smartphones die het dubbele kosten. Bovendien is het weer eens wat anders dan die eeuwige smartphones met aflopende lijnen. Dit scherpe, daar ben ik fan van!

3. Goede camera

Bij OPPO geven ze altijd net dat beetje extra aandacht aan de camera. Het draait immers om jouw creativiteit. De camera kan filmen tot 4k met 30 FPS, of 1080p met 60 FPS. Met de selfiecamera is het mogelijk om te filmen tot 30 FPS met 1080p of 720p. Check de bijgevoegde foto’s om de kwaliteit van de camera in actie te zien.

De nieuwe OPPO Reno6 komt met ColorOS 11.3, gebaseerd op Android 11. Later dit jaar rolt Google de beschikbaarheid van Android 12 uit. Die versie komt ook zeker naar de Reno6. Het toestel krijgt namelijk drie jaar lang de nieuwste updates van Android. Zo is je toestel toekomstbestendig en kun je er de komende jaren tegenaan.

5. Scherpe prijs

Het werd al een paar keer genoemd. Voor € 499,- is de OPPO Reno6 een prima deal. Maar wat we ook hebben gezegd is dat het aanbod enorm is. OPPO heeft te maken met moordende concurrentie. Zeker in het segment van de midrange smartphones. Denk aan OnePlus, Samsung, Xiaomi, Realme en ga zo maar door. Sluit ook zeker de andere merken niet uit in de zoektocht naar je volgende smartphone.