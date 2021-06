5 redenen waarom Ratchet & Clank: Rift Apart een PS5-topper is (review) - Apparata

Binnenkort ligt Ratchet & Clank: Rift Apart in de (digitale) schappen. We gingen met deze nieuwe titel aan de slag voor een review.

Terwijl Microsoft met de Xbox Series X nog geen indrukwekkend aanbod heeft aan exclusieve titels, timmert concurrent Sony hard aan de weg. Zijn nog maar net bekomen van een titel als Returnal, staat de volgende topper al weer klaar. En ja, Ratchet & Clank: Rift Apart is ook echt een topper voor de PlayStation 5.

Je proeft, ziet en merkt als een game exclusief voor een platform is ontworpen. De beleving is zo soepel wat je nooit zo hebt met een game dat op meerdere platformen verkrijgbaar is. Ratchet & Clank: Rift Apart is een exclusieve PlayStation 5 titel. En mocht je een PS5 hebben, of van plan zijn er ooit eentje te kopen dan is deze game geen miskoop. Integendeel, wat een lol kun je beleven met dit spel! We geven je 5 redenen waarom in een review. Ook behandelen we de negatieve aspecten, want het is niet al goud wat er blinkt

1. Elke planeet is ontzettend rijk aan detail

Insomniac Games heeft de PS5 handschoen aangetrokken. En hoe. Met Spider-Man: Miles Morales zagen we al waar de ontwikkelaar toe in staat was. Met Ratchet & Clank: Rift Apart gaat het bedrijf vrolijk verder. Elke planeet in de game is heel divers en heeft zijn eigen unieke elementen. Grafisch is het weergaloos. Je kunt het spel in 4K HDR spelen, of op een vaste 60 fps in een performance mode. Dan is het grafisch net iets minder mooi, maar is het beeld super vloeiend.

Zo mooi als de game eruitzag in de trailers, zo briljant mooi is het ook in de werkelijkheid. Er zijn nauwelijks laadtijden. Cinematics lopen vloeiend door in gameplay en elke planeet leeft en krioelt. Uitschieter is Nefarious City. Een echte stad waar het verkeer door de lucht vliegt en je gewoon even om je heen moet kijken om alles op je in te laten werken.

2. Je hoeft de vorige delen niet gespeeld te hebben

Voor het geval je dit nog niet wist. De Ratchet & Clank reeks gaat al heel lang mee op PlayStation. Maar dit betekent niet dat je de vorige games gespeeld moet hebben om Rift Apart te begrijpen. Het is een op zichzelf staand verhaal. Natuurlijk zijn er wel verwijzingen naar vorige delen te vinden, maar je kunt gewoon aan Ratchet & Clank: Rift Apart beginnen als je eerste R&C kennismaking. Maak je dus geen zorgen. Dat heeft Insomniac Games goed gedaan, want voor vele PS5-gamers zal Rift Apart de eerste R&C zijn.

3. Diverse gameplay

Een platformer kan best eentonig aanvoelen. Nou, dat is geen issue bij Ratchet & Clank: Rift Apart. De missies zijn enorm divers. De ene keer vlieg je ergens heen op een dier, of rij je op een slak op een soort parcours. Het andere moment zit je in een wapengevecht met monsters en de vele eindbazen in de game. Door die diversiteit blijf je spelen en is het moeilijk de controller lang met rust te laten. Ook zijn er meerdere speelbare karakters, maar daar gaan we niet al te veel over vertellen. Je moet het zelf ervaren!

Naast diverse elementen van de game zelf, zijn er ook nog eens enorm veel wapens. Het zijn fantasierijke wapens met elementen van echt wapentuig. Ieder wapen kun je upgraden zodat ze steeds beter en krachtiger worden.

4. Voor iedereen speelbaar

Ratchet & Clank: Rift Apart kent diverse moeilijkheidsgraden. Van heel makkelijk tot heel moeilijk. Ben je nog niet zo goed of kom je net kijken, dan kun je ook gewoon met Rift Apart aan de slag. Zelf speel ik games ter ontspanning en hou ik niet van een lastige uitdaging. Ik wil genieten van het verhaal en de gameplay van het spel. Wat dat betreft zit je met Ratchet & Clank: Rift Apart helemaal goed. Naast een hoofdverhaal zijn er ook nog optionele opdrachten die je kunt uitvoeren.

5. Intense spelervaring

Naast het bijna ontbreken van laadtijden en de snelle pace van de game, brengt de PlayStation 5 nog een voordeel met zich mee. Namelijk 3D audio. Daar hebben we al eens apart een review over gemaakt met de Sony Pulse 3D headset. Ratchet & Clank: Rift Apart heeft ondersteuning voor 3D audio en het maakt de speelervaring echt anders. Het geluid in de game komt van voor, achter, links en rechts als je een headset draagt. Dit draagt enorm veel bij aan de speelbeleving.

Nadelen

Is Rift Apart perfect? Nee, zeker niet. Ten eerste de prijs van de game. De adviesprijs ligt op 79,99 euro. Dat is fors, want het verhaal is niet extreem lang. Ondergetekende had de hoofdmissies in een lang weekend (zo’n 20 uur) uitgespeeld. Met alle optionele missies erbij ben je in zo’n 35 uur wel klaar schat ik.

Daarnaast had ik helaas ook te maken met een aantal glitches en bugs tijdens het spelen. Nu moet ik daar wel een kanttekening bij plaatsen. De review van Ratchet & Clank: Rift Apart is gemaakt voordat de zogenaamde Day 1 patch met fixes voor de game is live gegaan. De versie die ik gespeeld heb bevat dus nog wat kinderziektes. Op gegeven moment was er zelfs zo’n ernstige glitch dat verder spelen niet meer mogelijk was. Er zat niets anders op dan een save te verwijderen en verder te gaan op oude opgeslagen data. Ik verloor zo’n 5 uur aan progressie, wat erg jammer is.

Even later kwam ik weer in een bug terecht waardoor verder spelen onmogelijk was. De Day 1 patch van maandag 7 juni 2021 was hier geïnstalleerd, maar dit maakte helaas niets uit. Daardoor blijft bij mij de game hangen op 93 procent progressie en heb ik Rift Apart niet 100% kunnen uitspelen..

Ratchet & Clank: Rift Apart is vanaf 11 juni exclusief verkrijgbaar voor de PlayStation 5. De adviesprijs bedraagt € 79,99.