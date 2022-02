5 simpele tips om je trage computer sneller te maken

Een trage computer is ongetwijfeld een van de meest irritante dingen, maar gelukkig zijn er genoeg gemakkelijke trucjes om dat te verhelpen.

Je kent het wel, je PC is al een jaar of 5 oud en begint kuren te vertonen. Maar een nieuwe computert aanschaffen is gelijk weer zo duur en ingewikkeld. In dat geval zijn er uiteenlopende tips om je PC of laptop nog even een extra zetje te geven, tenminste totdat er ruimte is voor een geheel nieuwe computer. Daarom in dit artikel 5 universele tips om je trage (Windows) computer weer wat sneller te maken.

Voordat we beginnen hebben we ook nog 10 meer geavanceerde tips voor trage PC’s in de aanbieding!

Trage computer? Check je programma’s

Als een programma niet draait, kan het ook geen felbegeerde rekenkracht wegkapen van de applicaties die je wél nodig hebt.

Een computer die lang in gebruik is, staat doorgaans bomvol met onnodige programma’s. Hoewel je een oude applicatie wellicht niet meer gebruikt, kan dit toch voor prestatieproblemen zorgen. Op de achtergrond zou dit programma namelijk toch stiekem een hoop rekenkracht kunnen vereisen.

Check eerst even welke programma’s er op dit moment draaien:

Druk CRTL + Alt + Del in en klik op Taakbeheer (alternatief: Druk CTRL + Shift + Esc in)

in en klik op (alternatief: Druk CTRL + Shift + Esc in) Sorteer de lijst van programma’s op bijvoorbeeld processor- of geheugenverbruik

de lijst van programma’s op bijvoorbeeld processor- of geheugenverbruik De uitschieters vreten de meeste rekenkracht, ga bij ieder programma na wat dit is (Google is je vriend) en of je de applicatie nog wel nodig hebt

In het verlengde daarvan kun je voorkomen dat een trage computer nog trager wordt vanwege irritante opslagprogramma’s. Gebruikers hebben namelijk zelf in de hand welke applicaties standaard starten bij het opstarten van de PC.

Type in de zoekbalk Opstart-apps in

in Apps als Skype, Spotify, WhatsApp, Netflix en Facebook hoeven niet automatisch opgestart te worden, die kun je gewoon handmatig opstarten wanneer nodig

Zet alle applicaties die niet essentieel zijn voor het functioneren van je systeem uit

Opslagruimte optimaliseren

Ook de hardeschijf kan stiekem een hoop extra traagheid veroorzaken. In het verlengde daarvan alvast een bonustip: schaf een SSD aan, die zijn ontzettend gemakkelijk in de meeste PC’s te bouwen en kunnen aanzienlijke snelheidswinsten opleveren.

Heb je een SSD en is je systeem nog steeds traag, dan kan dat in sommige gevallen gemakkelijk verholpen worden. Computers met overvolle systeemfolders (doorgaans de C-schijf) werken niet meer lekker. Dit schijfstation geeft bijvoorbeeld ruimte aan tijdelijke bestanden en Windows-updates. Zorg dus dat er altijd voldoende ruimte over is op de C-schijf.

Sla geen onnodige bestanden op in de systeemmap Ruim regelmatig de C-schijf op. Windows heeft daar een app voor. Tik in de zoekbalk Schijfopruiming en laat Windows los op de Windows-schijf CCleaner is een gratis programma dat hetzelfde doet, maar een stuk beter kan werken. Download en installeer de app via de officiële website van CCleaner, laat het programma de rest doen

Voor de enkele HDD-gebruiker onder ons is er nog een mogelijkheid, namelijk een schijf defragmenteren. Doe dit nooit met een SSD. Een hardeschijf maakt op ten duur inherent een rommeltje van alle opgeslagen bestanden. Een bestand kan dan ‘gefragmenteerd’ opgeslagen zijn, waaronder je toch al trage computer extra hard moet werken om alle puzzelstukjes bij elkaar te zoeken.

Type in de zoekbalk Stations defragmenteren en optimaliseren , start de Windows-applicatie

, start de Windows-applicatie Selecteer de HDD’s die al een tijdje in gebruik zijn en kies de optie Defragmenteren

Protip: Defragmenteren is bijna 100% risicoloos, maar maak toch regelmatig een backup (ongeacht of je defragmenteert)

Update, update, update

Nog een handige tip voor het versnellen van een trage computer: zorg dat alles up-to-date is. Altijd. Okay, als je bang bent voor eventuele bugs kun je een paar weken wachten voordat je nieuwe drivers of besturingssystemen installeert, maar zorg in grote lijnen voor een geüpdatet systeem.

Updates doen uiteenlopende dingen. Een nieuwe versie van Windows kan bijvoorbeeld een hoop nieuwe functies introduceren. Maar nog belangrijker voor de kwestie van vandaag: het kan processen optimaliseren, oude functies verwijderen en de manier waarop een PC taken uitvoert verbeteren.

Driverupdates: CCleaner heeft een gratis scanfunctie om naar driverupdates te zoeken, al moet je de drivers vervolgens wel handmatig installeren

heeft een gratis scanfunctie om naar driverupdates te zoeken, al moet je de drivers vervolgens wel handmatig installeren Windows-updates: Type Naar updates zoeken in de zoekbalk om Windows automatisch de nieuwste updates te laten zoeken

Malware

Een laatste check kan uitwijzen of er nog rigoureuzere stappen gezet moeten worden: een malwarecheck. Met gratis programma’s als Windows Defender en Malwarebytes kan een systeem volledig gescand worden op virussen. Natuurlijk doen andere anti-virusprogramma’s als McAfee, Bitdefender en Norton dit ook. Scan je hele PC op virussen en laat de programma’s hiermee dealen.

Hardware-oorzaken trage computer

Soms kun je alle geavanceerde softwaretrucjes doen, maar blijft een PC traag. In principe zijn er dan nog steeds genoeg trucjes toe te passen, maar die zijn wellicht wat te ingewikkeld voor vandaag. Een alternatief is even goed naar de hardware van je PC kijken.