5 tips bij het kopen van een nieuwe smartphone - Apparata

Een nieuwe smartphone kopen kan ontzettend ingewikkeld worden dus in dit artikel geven we je 5 tips zodat je weer waar je op moet letten.

Of je nu jaarlijks een nieuw toestel bij een nieuw abonnement krijgt, of eens in de vijf jaar een smartphone koopt, er spelen altijd een hoop factoren mee bij het keuzeproces. Om dat proces wat gemakkelijker te maken sommen we vandaag enkele belangrijke aspecten van dat proces op. Dit zijn 5 dingen waar je op moet letten bij het kopen van een nieuwe smartphone.

Tips bij het kopen van een nieuwe smartphone

Als je voor een nieuw toestel gaat, zijn er natuurlijk allemaal verschillende factoren die je moet meenemen. Prijs is een belangrijke factor, maar niet iets waar we concreet tips over kunnen geven. We kunnen immers niet in je portemonnee kijken. Het is daarbij ook lastig om te zeggen of een smartphone het waard is. Dat is dusdanig van het model afhankelijk, dat je in zo’n geval het beste een bestaande review erbij kunt pakken.

Ecosysteem

Naast prijs is het ecosysteem een ander fundamenteel aspect van de smartphone. Je hebt in principe twee smaken: iOS of Android. Uiteraard is iOS van Apple en veel gebruikers zweren erbij. iOS is gestroomlijnd en toegankelijk, maar ook beperkt en afgesloten van veel functies en apps van derden.

iOS 15

Android is open source, wat wil zeggen dat iedere fabrikant er een eigen ‘schil’ omheen maakt. Daardoor is iedere sub-versie van Android weer net een beetje anders. Over het algemeen is Android uitgebreid en geeft het de gebruiker veel opties, maar kan het ook als ondoorzichtig en wisselvallig ervaren worden.

Display – OLED vs LCD

Ook het display is een gebied waar enkele tips voor het kopen van een nieuwe smartphone van toepassing zijn. Er zijn namelijk een hoop ogenschijnlijk verschillende display-technologieën beschikbaar. Zoals we in het OLED vs LCD artikel benadrukken, zijn die twee daarentegen de enige twee termen die je hoeft te kennen. Alle andere toevoegingen zijn pure marketing.

In beginsel is een LCD-scherm goedkoper dan een OLED-display, terwijl ook de levensduur van die eerste wat langer is. OLED kan dan weer een beter contrast produceren.

Opslagruimte

Opslagruimte is nog zoiets waar je niet al te snel overheen moet kijken. Er is immers niets zo irritant als een app niet kunnen installeren omdat er geen ruimte meer is. Gelukkig zijn er veel clouddiensten die andere opslagruimte-vretende content als foto’s en bestanden opvangt.

Desalniettemin is het handig om een goede hoeveelheid in huis te hebben. Alles onder de 64GB zou ik uit de weg blijven. Daarnaast is het ontzettend handig als je smartphone uitbreidbaar geheugen heeft. Een SD-kaarten erin en je bent zo honderden gigs rijker.

Accu super/niet belangrijk

Nog wat belangrijke (tegenstrijdige) tips bij het kopen van een nieuwe smartphone: de grootte van de batterij is ongekend belangrijk maar je hoeft er niet zo op te letten. Dat vergt natuurlijk wat uitleg.

Een smartphonebatterij van 5000mAh (milliampere-uur, eenheid voor batterijgrootte) gaat in theorie veel langer mee dan een 3000mAh accu. Dat klopt, maar is sterk afhankelijk van de gezondheid van een batterij en wat je ermee doet.

Kies je een smartphone met een gigantisch scherm dan is een grote batterij essentieel aangezien het display doorgaans de meeste energie vereist. Heeft het toestel een klein display en een grote accu, dan kun je op een lange batterijduur rekenen. Verder kan de ene fabrikant meer met een kleine batterij dan de ander met een grote; dat verschilt per bedrijf en per model.

Dan is er nog de oplaadsnelheid (uitgedrukt in watt). Er zijn smartphones die met 160W opladen, maar doorgaans kun je zo’n 30W verwachten. Hoe hoger het wattage, hoe sneller het toestel (relatief aan de accugrootte) is opgeladen.

Ondersteuning

Tot slot is er nog één ding dat je altijd mee moet nemen bij het kopen van een nieuwe phone: ondersteuning. Allereerst het waarom. Smartphones krijgen doorgaans zo’n drie jaar software-updates en dat is ontzettend belangrijk. Niet alleen krijg je dan lange tijd nieuwe features, maar ook achter de schermen krijg je wat, namelijk bescherming. Hackers leren steeds weer meer over zwakke plekken en fabrikanten dichten die lekken regelmatig. Dus je wilt zo lang mogelijk beschermd blijven.

Het loopt helaas ontzettend uiteen hoeveel updates je krijgt. Budgettoestellen mogen soms op maar 2 jaar rekenen terwijl Apple laatst aankondigde dat een zes jaar oud toestel nog het volgende besturingssysteem krijgt. Check dus voor aanschaf van een nieuwe smartphone wat de fabrikant belooft op het gebied van updates.

Dat waren enkele van de meest belangrijke tips voor mensen die van plan zijn om een nieuwe smartphone te kopen. Hebben we wat essentiële tips gemist? Laat het dan weten in de comments.