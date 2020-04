5 tips om nog meer te genieten van Disney Plus

Met tip 4 geniet je echt helemaal zoals jij wilt van jouw streams.





Nu we meer thuis zijn dan gewend streamen we het internet bijna plat. Netflix en Disney Plus zijn daarbij voor veel bingewatchers favoriet. Met deze vijf tips geniet je nog meer van Disney Plus.

1. Download jouw playlist vooraf

Disney Plus biedt de mogelijkheid om jouw favoriete films en series te downloaden. Dit is eigenlijk bedoeld voor wanneer je, bijvoorbeeld tijdens een vliegreis, langere tijd niet op internet kunt. Nu veel mensen tegelijk willen downloaden kan je, als je live kijkt, last hebben van haperend beeld. Dit voorkom je door alvast te downloaden en daarna te kijken.

2. Vergeet de extra’s niet

Toen we de films nog op DVD bekeken kon je naast de film vaak kiezen voor ‘extra’s’, zoals een ‘directors cut’ of interviews met de hoofdrolspelers. Disney Plus is dit niet vergeten. Bij veel titels zie je namelijk, als je het tabblad ‘extra’s’ aanklikt, dezelfde leuke opties voor een kijkje achter de schermen.

3. Automatisch afspelen en achtergrondvideo’s uitzetten

Als je een serie kijkt op Disney Plus zie je na een aflevering al direct de instart voor de volgende aflevering met diverse beelden. Ook zie je standaard, als een serie of film is afgelopen alvast beelden van andere titels als je die door wilt scrollen. Dit kan erg irritant zijn. Gelukkig biedt Disney Plus de mogelijkheid om dit uit te zetten. Dit doe je door op jouw profielfoto te klikken en vervolgens te kiezen voor ‘profielen bewerken’. Je klikt dan weer op jouw profielfoto en je ziet direct de vinkjes voor ‘automatisch afspelen’ en ‘achtergrondvideo’. Als je deze vinkjes uit zet ben je van de optie(s) verlost.

4. Ondertiteling aanpassen

Uiteraard kun je bij buitenlandse producties de Nederlandse ondertiteling (of andere taal) gebruiken. Afhankelijk van de film (bijvoorbeeld als er veel sneeuw in de film is) kan je de kleur en het lettertype van de ondertiteling aan willen passen. Dit kan. Zodra je een aflevering aanzet zie je rechts boven een pictogram. Hier kan je de taal en ondertiteling kiezen. Wanneer je weer naar rechts kijkt zie je een tandwiel voor instellingen. Als je daarop klikt kan je alle voorkeuren voor ondertiteling die je hebt instellen. Kleurtjes, transparantie, lettertype en lettergrootte, je bepaalt het helemaal zelf.

5. Disney Plus in het buitenland bekijken

Net zoals bij Netflix kan het aanbod per land verschillen door lokale voorkeuren of afspraken met andere zenders in een bepaald gebied. Hier hoef je je niet aan te storen, want net als bij Netflix is een VPN-verbinding genoeg om simpel de versie van Disney Plus in het land van jouw keuze te bekijken. Uiteraard is het dan wel handig om vooraf even te checken of Disney Plus daar al actief is.