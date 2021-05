5 tips voor beginners voordat je aan cryptocurrency begint - Apparata

Het verhandelen van cryptocurrency is hartstikke heet, maar je moet wel weten wat je doet, dus in dit artikel 5 essentiële tips voor beginners.

Op het moment van schrijven ligt de cryptocurrency-markt een beetje op z’n gat. Na maanden van ogenschijnlijk ongeremde groei, markeren meerdere Bitcoin-crashes het einde van die fase. Nu alles ‘in de aanbieding’ is, zou dit het ideale moment voor beginners zijn om zich voor te bereiden. Voordat je platzak bent, hebben we nog een aantal tips voor je die iedere crypto-beginner mee zou moeten nemen.

5 tips voor cryptocurrency-beginners

1 – Gebruik alleen ‘fun coupons’

Als gouden regel en kleine disclaimer voor dit artikel begint crypto-trading bij het geld dat je riskeert. Per definitie is speculeren op aandelen of digitale valuta risicovol. Je kunt ’s ochtends wakker worden en je investering verdubbeld hebben. Terwijl jij op één oor lag kon je investering ook verdampt zijn. Begin klein; leer crypto kennen zonder te veel risico te nemen.

Gebruik dus alleen geld dat je kunt missen; fun coupons, zoals beruchte belegger Jordan Belfort in The Wolf of Wall Street zegt, is geld dat je voor de lol spendeert. In de crypto-currency is dat geld dat je bereid bent om te verliezen. Die mogelijkheid is er namelijk altijd, dus zorg er vooral voor dat je de huur en je boterhammen gewoon kunt betalen, onafhankelijk van of Elon Musk de Dogecoin-koers eigenhandig laat kelderen of niet.

Via Gifer

2 – Cryptocurrency is raketwetenschap voor beginners, doe je research

Nog voordat je de crypto-markt kan veroveren met je perfecte investeringen, is het belangrijk om te weten wat je doet. Het internet staat vol met goeroes en kwakzalvers die beweren dat ze weten wat waarheid is. Ik hoor je denken: ‘dat doe jij nu ook’. En dan heb je helemaal gelijk, wat precies mijn punt is!

Doe dus altijd je eigen research! Zoals bij goede journalistiek geldt: één bron is geen bron. Als iemand iets beweert, moeten ze dat kunnen onderbouwen. Door je eigen research te doen, kom je al snel patronen tegen. Begrijp je de denkwijze, dan kun je zelf inschatten hoe betrouwbaar die informatie is. Struin fora, nieuwssites, sociale media en de incidentele guide af voor inzichten – goed en fout – om je eigen kennis op te bouwen.

3 – Leer van je fouten en van die van anderen: gebruik een journal

Naast eigen research is het ook essentieel dat je eigen datasets opbouwt. Er is namelijk maar één trader zoals jij en dat ben je zelf. Registreer minutieus iedere transactie. Detailleer de tijd, instapprijs, richtlijnen, doelen en je gedachten erachter. Hier heb je bijvoorbeeld een goed template voor een journal. En denk aan tip 1: pas als je alle termen in dat bestand begrijpt, kun je echt aan de slag.

Een trading journal helpt om overzicht over al je posities te houden. Het geeft je tevens informatie over voorgaande beslissingen. Stel bijvoorbeeld dat al je investeringen in één specifieke munt uiteindelijk fout uitpakken. Dan kun je vanuit die wetenschap verder om te analyseren wat er dan fout gaat.

4 – Grenzen stellen is het halve werk

Dat brengt me bij een van de belangrijkste tips voor cryptocurrency-beginners: stel grenzen voor jezelf. Zonder al te technisch te worden, je ‘R’ (ratio van het risico en de opbrengst die je kan halen) zegt heel veel over de marges waarin je opereert. Ga je voor hoge winsten, dan horen daar ook grote verliezen bij. Mik je op kleinere winstmarges, dan loop je minder risico.

Foto via Coindesk

Uiteindelijk is er geen goed marge, geen gouden verhouding; het belangrijkste is dat je streng voor jezelf bent. Neem geen posities waar je niet zeker van bent. Leg niet meer geld in dan dat je van tevoren met jezelf afsprak. Loop geen onnodig risico, dus beslis van tevoren hoeveel dat risico is. Zo beperkt je eventuele verliezen, maar het tegenovergestelde is ook waar. Als je het doel hebt bereikt, kun je weer uitstappen, in plaats van gierig worden en het hoogtepunt missen.

5 – Stalen ballen, geen paniek

Dat brengt me bij de laatste van de vijf tips voor beginners binnen de cryptocurrency, namelijk het belang van stalen ballen. Een van de grootste beginnersfouten is het verkopen van je crypto bij het minste of geringste. Het komt zelden voor dat koersen continue stijgen (of dalen). Houd daar rekening mee.

Raak niet in paniek wanneer er een kleine daling plaatsvindt. Reken je niet rijk als er een kleine piek is. Dit onderstreept het belang van vooraf bepaalde grenzen; maak geïnformeerde schattingen zodat je niet zo vatbaar bent voor paniekmomenten. Als een dipje binnen je vooraf bepaalde marges ligt, is er immers niks aan de hand.

En als laatste bonustip: doe nog meer research, want één artikel van 800 woorden is absoluut niet genoeg om je crypto-miljonair te maken. Hier heb je alvast een volgend stukje leesvoer.