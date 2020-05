5 verborgen handige Apple iOS 13 features

Apple iOS 13 heeft een hoop ‘verborgen’ features die ontzettend handig kunnen zijn. In dit artikel pakken we 5 features die je misschien gemist hebt, maar die ontzettend handig zijn.

Met de nieuwste iOS 13-update al een tijdje achter de rug wordt het misschien eens tijd om dieper te duiken in Apple’s besturingssysteem. Eigenaren van een recente iPhone of iPad hebben namelijk een gigantische hoeveelheid (exclusieve) features. En die zitten soms diep begraven in eindeloze menu’s. Dit zijn 5 handige features die je misschien over het hoofd hebt gezien en zo gebruik je ze.

Makkelijk apps verwijderen

Na een tijdje zal het homescherm van veel Apple-gebruikers een beetje rommelig uit komen te zien. Shortcuts naar allerlei apps (die je nooit meer zal gebruiken) maken het soms lastig om het overzicht te bewaren. Laat staan dat je apps kunt vinden die je wilt verwijderen. Met iOS 13 kun je via het update-scherm apps verwijderen. In de lijst kun je naar links swipen om ongewenste applicaties direct de prullenbak in te gooien. Scheelt weer een zoektocht in de app-jungle die je homescherm heet.

Optimaal batterij opladen

Een andere handige functie kreeg al een keer een eigen spotlight in dit artikel. De functie Optimized Batterij Charging zorgt ervoor dat je accu op de lange termijn langer mee gaat. Heb je een nieuw toestel, dan zou dit een zeer handige functie kunnen zijn. De functie zorgt ervoor dat je batterij niet meer dan 80% wordt opgeladen ’s nachts. Pas als je wekker bijna gaat zal de laatste 20% erin gegooid worden.

Ga naar Settings

Selecteer Battery

Kies Battery Health en selecteer de functie

Draadloze muis

Je kunt nu ook heel eenvoudig een muis gebruiken op je iPad of iPhone. Apple deed voorheen altijd een beetje moeilijk over muis-ondersteuning. Nu is de functie redelijk simpel in de Instellingen te vinden.

Ga naar Settings

Selecteer Bluetooth en ze het aan

en ze het aan Kies de gewenste Bluetooth muis

Om de muisfuncties aan te passen ga je in Settings naar General, selecteer Mouse/Trackpad

Scan documenten

Een andere uitzonderlijk handige features in iOS 13 is het scannen van fysieke documenten. Op deze manier kun je documenten zonder printer scannen en opslaan op je device of in de iCloud. En het werk kennelijk als een tierelier.

Ga naar je Files app

app Kies Browse en druk op de 3 puntjes rechts bovenin

en druk op de rechts bovenin Selecteer Scan Documents

Richt je camera op het document dat je wilt scannen en voilà

Lange screenshots

Tot slot een laatste handige feature. Stel, je bent een van onze andere guides aan het lezen en je wilt deze delen met iemand. Dan zou je natuurlijk een linkje kunnen versturen, maar je kunt ook de daadwerkelijke guide kopiëren en sturen. Door een ‘lang’ screenshot van een webpagina te nemen, stuur je alles in z’n geheel op (bijvoorbeeld als .PDF). Zo hoef je niet van een guide, interessant artikel of recept meerdere screenshots te maken en ze individueel op te sturen.

Maakt in Safari op de gewenste webpagina simpelweg een screenshot door de zij-button en de volumeknop (omhoog) tegelijkertijd in te drukken.

door de zij-button en de volumeknop (omhoog) tegelijkertijd in te drukken. Tik op de preview

Selecteer Full Page om een screenshot van de volledige pagina te maken

Bron: CNet