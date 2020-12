5 vette GTA auto's aan de hand van mods! - Apparata

Via mods kun je op de PC-versie van GTA 5 unieke auto’s toevoegen aan het wagenpark van de game. Hier 5 voorbeelden.

De custom auto’s zijn helaas alleen mogelijk op de PC-versie van GTA 5. Je kunt immers niet klooien met de bestanden van het spel via de console. Wat het doet is dat een mod een item in de game vervangt. Dus een fantasie auto uit GTA 5 kun je hiermee vervangen voor een echt model! We geven je 5 gave voorbeelden van vette GTA auto’s aan die je de hand van mods kunt installeren!

Audi A6 Avant politie

De mod community is niet alleen internationaal. Ook in Nederland zijn er creatievelingen te vinden. Wat te denken van de Audi A6 avant politieauto in de wereld van Los Santos. Hoe gaaf is dat?

Aptera

Dit is een hagelnieuw merk en auto. Aptera is als autofabrikant zo trots op het feit dat de auto van het merk in de game is te vinden, dat ze er zelf een video op hun YouTube kanaal over hebben gemaakt.

BMW M8

Een dikke coupé met een gaaf geluid. De BMW M8 lijkt gemaakt te zijn voor de wereld van GTA, nietwaar? De prachtige lijnen van de auto komen uitstekend tot hun recht in GTA 5 als mod.

Lamborghini Aventador

Wat schreeuwt meer GTA dan een supercar met vleugeldeuren? Je hebt een aantal fantasie supercars in GTA 5, maar een Lamborghini Aventador als mod is natuurlijk het echte werk.