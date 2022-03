De nieuwste in Nederland geïntroduceerde streamingdienst. 5 vragen en antwoorden over HBO Max.

Netflix, Prime, Disney Plus. We kennen ze allemaal. HBO Max is helemaal nieuw in Nederland. Grote kans dat jij een aantal vragen hebt over HBO Max. In dit artikel geven we je antwoord. Zo weet je precies wat je te wachten staat.

1. Wat kost HBO Max?

Een abonnement op HBO Max begint bij € 5,99 per maand voor het basisabonnement. Het standaardabonnement kost € 7,99 per maand. Tot het einde van deze maand is er een kortingsactie. Daarmee krijg je 50 procent per maand op een abonnement. Die korting is levenslang, mits je niet tussentijds opzegt. Kortom, dan zit je er wel aan ‘vast’.

2. Welke apparaten ondersteunen HBO Max?

Je kunt streamen op een brede reeks van apparaten. Je slimme TV heeft bijvoorbeeld een eigen app, maar op Android en iOS kun je ook HBO Max als applicatie downloaden. Het complete overzicht met op dit moment ondersteunde apparaten check je hieronder. HBO Max zegt dat het aantal ondersteunde apparaten in de toekomst zal toenemen.

iPhone

iPad

Android (smartphone en tablet)

Apple TV

Android TV

Chromecast

Chrome OS

Mac OS

Samsung TV

LG

Windows

PlayStation (4 en 5)

Xbox (Series X, S, One)

3. Wat voor content staat er op HBO Max?

HBO Max kun je vergelijken met Netflix en Prime. Je hebt een reeks films en series, inclusief door HBO zelf geproduceerde content. Met Game of Thrones als misschien wel het bekendste voorbeeld. HBO heeft ook de rechten op Warner Bros., HBO, Max Originals, DC en Cartoon Network. Kortom, genoeg om te streamen.

4. Wat zijn de verschillen in het abonnement

Zoals gezegd is er een basis en een standaard abonnement. Met een basis abonnement kun je maximaal 5 items offline downloaden, met een standaard abbo is dat 30. Daarnaast kun je tot drie apparaten tegelijkertijd streamen met standaard. De basis biedt slechts toegang tot één apparaat. De maximale kwaliteit voor basis is 720p en standaard geeft toegang 4K ultra hd content.

5. Is HBO Max de moeite?

Kortweg ja! Het is goedkoper dan Netflix en heeft een enorm aanbod aan content. Vanwege de scherpe prijs is het een mooie aanvulling naast een abonnement op bijvoorbeeld Netflix of Amazon Prime. Met veel gave series, films en een aanbod dat alsmaar groter wordt is HBO Max een topaanvulling in het Nederlandse streamingaanbod.

Hopelijk zijn je vragen over HBO Max in Nederland via deze weg van een antwoord voorzien!