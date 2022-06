500 Internal Server Error neemt het internet over

Op dit moment hebben veel sites last van een storing. Gebruikers zien op hun scherm de melding 500 Internal Server Error.

Vanmorgen hebben veel sites last gehad van een storing. Gebruikers hadden, of hebben, geen toegang tot veel websites. Als je überhaupt op een website kwam zag je de melding: ‘500 Internal Server Error’. Dit is een http-statuscode. Het enige wat jij kan doen is wachten en de website refreshen.

Internal Server Error

Het is een standaard statuscode. Je kunt hier niet veel uit opmaken, anders dan dat de website het niet doet. Een Internal Server Error is een 500 foutcode welke getoond wordt wanneer een script een fout genereert op de webpagina. Alles wat verbonden is met het internet kan deze melding krijgen. Het is ook mogelijk dat dit een aanval betreft en dat sites (of de internetservers) een virus hebben opgelopen. Opvallend is dat je bij de melding ook ‘nginx’ in het scherm ziet staan.

Dit is een webserver en een reserve-proxyserver voor onder andere HTTP en IMAP-protocollen. Het is sterk gericht op hoge prestaties en een laag geheugenverbruik. Veel websites gebruiken dit. De ontwikkelaar is Igor Sysoev en hij is van Russische afkomst.

Cloudfare

Het lijkt erop dat er een grote storing is bij het internetbedrijf Cloudfare. Hierdoor zijn veel diensten en websites niet of nauwelijks bereikbaar. Ook Apparata was vanochtend slecht bereikbaar hierdoor. Het bedrijf zegt op zijn website onderzoek te doen naar “wijdverspreide problemen met onze diensten en/of netwerken”. Miljoenen websites maken gebruik van de diensten van Cloudfare.