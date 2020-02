‘5G iPhone gebruikt op maat gemaakte antenne’

Een reguliere 5G antenne zou niet passen in de behuizing van de iPhone.





De toekomst is 5G. Techbedrijven en telecomnetwerken zijn druk bezig met de implementatie van de techniek. Aangezien dit voor iedereen nieuw is, liggen de nodige uitdagingen op de loer.

Zo gaat Apple volgens Fast Company een zelf ontwikkelde antenne gebruiken voor de 5G iPhones van 2020. De aangeboden QTM 525 van Qualcomm zou niet passen in de dunne behuizing van de nieuwe iPhones. Daarom zou Apple zelf een antenne gaan ontwerpen die wél in de behuizing gaat passen.

Het resultaat moet een iPhone zijn die niet dikker is dan 8 mm en toch over 5G kan beschikken. Hier neemt Apple een risico. Het techbedrijf uit Cupertino heeft nu niet bepaald de beste reputatie als het gaat om antennes.

Iedereen kan zich nog wel het iPhone 4-fiasco herinneren. Wanneer je vingers op de antenne kwamen tijdens het bellen kon de ontvangst wegvallen. Een fail in het ontwerp van de iPhone. Apple loste dit op met de iPhone 4S door meer antennes toe te voegen. Een nog moeilijkere uitdaging voor de 2020 iPhone, want 5G is andere koek en ook nieuw voor Apple. Het is afwachten hoe de beslissing van het techbedrijf gaat uitpakken.