Zoveel 5G zendmasten in Nederland gingen al in rook op

5G zendmasten worden in Nederland massaal in brand gestoken en dat heeft ernstige gevolgen. Om nog maar te zwijgen over het feit dat veel van de verbrande torens niet eens 5G zendmasten zijn.

Begin april begon het gezever met 5G zendmasten in Nederland. Binnen enkele weken werden meer dan 10 5G zendmasten in brand gestoken door complot denkers. Het complot? Dat 5G zendmasten het immuunsysteem zouden onderukken, of zelfs het coronavirus zouden verspreiden. En voordat je begint met gniffelen (wat heel begrijpelijk is), moet gezegd worden dat het probleem serieus begint te worden.

Nederlandse masten in de fik

Tot dusver zijn er volgens verschillende tellingen zo’n 25 masten (deels) in rook op gegaan. Complotdenkers komen tot de conclusie dat 5G zendmasten iets met het coronavirus te maken hebben en besluiten ze in de fik te steken. De 25e zou in Limburg langs een snelweg vlam hebben gevat.

Politie stelt onderzoek in naar brandstichting zendmast A67 #Maasbree. Melding incident is bij parkeerplaats Deersels. Politie doet forensisch onderzoek. Heb je info of beelden? Bel met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. — Politie Limburg (@PolLimburg) May 1, 2020

Groot probleem voor hulpdiensten

Natuurlijk is het hele complot compleet absurd, maar het ergste is nog dat de meeste ‘5G zendmasten’ naar verluidt niet eens 5G zendmasten zijn, maar gewone telefoonmasten. En dat kan verschrikkelijke gevolgen hebben voor iedereen. Die gewone zendmasten verzorgen immers een belverbinding en 4G internet. Twee dingen die noodzakelijk zijn voor hulpdiensten en slachtoffers die de nooddiensten nodig hebben.

Mocht je dus de behoefte voelen om een 5G zendmast in brand te steken, onthoud dan dat de kans klein is dat er überhaupt een in de buurt is. Je maakt het voor hulpdiensten alleen moeilijker om mensen te helpen. En mocht je je vingers dan branden aan een zelf veroorzaakte brandstichting, dan zou het ironisch zijn als je zelf te lang moet wachten op een ambulance. Of nee, politiewagen bedoel ik.