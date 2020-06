6.1-inch iPhone 12 rolt eerder van de band

Dit is waarom de productie van de 6.1-inch grote iPhone 12 eerder begint.

Dit najaar kunnen we weer meerdere nieuwe iPhones verwachten. De geruchten duiden op de komst van drie of misschien zelfs vier nieuwe toestellen. Eén van die nieuwe smartphones is een 6.1-inch grote iPhone 12. Volgens de laatste informatie start de productie van dit toestel eerder in vergelijking met zijn broertjes.

Volgens DigiTimes begint de productie al in juli of augustus. De reden hiervoor zou te maken hebben met de hardware. Voor de aanraakschermen is Apple afhankelijk van een derde partij. Om ervoor te kunnen zorgen dat de 6.1-inch iPhone 12 op tijd in de winkels ligt moet de productie eerder starten. De goedkopere 5.4-inch iPhone 12 en de duurdere 6.7-inch iPhone 12 Pro hebben hier geen ‘last’ van.

De 6.1-inch iPhone 12 heeft een scherm van BOE en LG. De andere modellen krijgen een OLED-paneel van Samsung. De sensor voor het aanraakscherm werkt bij beide technieken anders. In het geval van Samsung is de sensor direct onder het OLED-scherm te vinden. Bij de BOE en LG-varianten zit er nog een laag tussen het scherm en de sensor.

De nieuwe iPhones komen in het najaar op de markt. De kans is aanwezig dat ondanks een vroegere productie er schaarste gaat optreden. Door het coronavirus is het productieproces anders dan gebruikelijk. Apple is inmiddels wel begonnen met het wereldwijd heropenen van de winkels.