6 interessante weetjes over Elon Musk - Apparata

We gaan wat dieper in op de materie als het gaat om Elon Musk, hier zijn een aantal interessante weetjes!

In de wereld van tech is Elon Musk een belangrijke naam. En dat is geen toeval. De Muskias is betrokken bij een groot aantal projecten. Van Tesla tot SpaceX. Tijd om eens wat over de achtergrond te vertellen van deze ondernemer. Misschien wist je deze feitjes nog niet.

1. Elon Musk is géén geboren Amerikaan

Een misvatting is dat sommigen denken dat Elon Musk een geboren Amerikaan is. Geen gekke opvatting. Zijn naam klinkt Engels, hij praat zonder duidelijk buitenlands accent en de ondernemer is woonachtig in de Verenigde Staten. Elon Musk is echter in 1971 geboren in Zuid-Afrika. Eind jaren tachtig verhuisde hij naar Canada, om uiteindelijk in de VS te eindigen.

2. De vele successen van Elon Musk

Tesla, SpaceX en The Boring Company zijn slechts een gedeelte van zijn succes. Eén van de weetjes rondom de persoon Elon Musk is dat hij verantwoordelijk is voor nog veel meer bedrijven. Zo is hij medeverantwoordelijk voor PayPal, dat misschien niet zo groot was geworden zonder de bemoeienis van Musk in de jaren negentig. PayPal kwam voort uit zijn eerdere bedrijf, X.com

3. Jonge miljonair

Al op jonge leeftijd had Elon Musk het dik voor elkaar. In de jaren negentig verdiende Musk zijn eerste miljoenen. Toen was hij pas zo’n 27 jaar oud. En wat doe je als je jong bent? Uitgeven natuurlijk! Hij gaf zichzelf het ultieme cadeau, een zeldzame McLaren F1. Een auto die vandaag de dag miljoenen waard is.

video

4. Zijn enorme groei in waarde

Was Musk in de jaren negentig nog goed voor enkele tientallen miljoenen, in 2012 nam Forbes hem op als miljardair met een waarde van twee miljard dollar. Toen ging het balletje nog verder rollen, om uiteindelijk meerdere keren uitgeroepen tot worden tot de rijkste man ter wereld. Vandaag de dag is Elon Musk goed voor een waarde van 160 miljard dollar.

5. Vader van 6 kinderen

Naast al dat ondernemen is Elon Musk ook gewoon vader. Niet van één, twee of drie maar van maar liefst zes kinderen. Het zijn allemaal zonen. Vijf zonen zijn van zijn eerste vrouw, het zesde kind werd vorig jaar geboren. De moeder is de huidige vriendin van Musk, zangeres Grimes.

6. Meme koning

Er is geen enkel andere miljardair die zich op een dergelijke manier uit op sociale media als Elon Musk. Met memes, grappen en grollen laat de ondernemer zien dat niet iedere miljardair een man in een stijf pak is. Die humor kan Musk soms ook tegenstaan. Een tweet over Bitcoin of een andere munt die hij als grapje ziet, kan serieuze gevolgen hebben voor een koerswaarde. En dat vinden ze bij de Securities and Exchange Commission (SEC) een stuk minder grappig.