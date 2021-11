60 meter lang jacht is de droom voor jou en je vrienden

Een modern jacht met voldoende plek voor al je vrienden of familie. Of je nu in Monaco of in Miami in de haven ligt. Wat een droom.

Het ontwerp van de Explorer Yacht Mimer van het Zweedse Tillberg Design is niet ontzettend sexy te noemen. Eerlijk is eerlijk. Maar dit is dan ook meer een gevalletje vorm volgt functie. Een minimalistische vormgeving is de rode draad in het geval van de Mimer. Die naam is overigens afkomstig vanuit de Noorse mythologie. Het betekent zoiets als wijsheid en kracht.

Explorer Yacht Mimer

Alle items aan boord van het jacht zijn milieuvriendelijk en duurzaam. Aan boord van de Explorer Yacht Mimer is de opzet lekker ruim met ook veel glaswerk. Uiteindelijk is het milieupraatje slechts een gedeelte van de medaille. Een jacht koop je niet als je de wereld wil redden. En dan hebben we het nog niet gehad over het helikopterplatform om je vervuilende heli op te parkeren.

Er zijn drie configuraties bedacht voor de Explorer Yacht Mimer. In totaal kunnen er tot 12 gasten verblijven op het jacht. Tillberg Design heeft het jacht zo ontworpen dat klanten over de hele wereld er warm voor moeten lopen. Of ze nu in Monaco of in Amerika wonen.