7 leuke enge films op Netflix voor jou en je vrienden

Een aantal leuke enge films op Netflix die je niet zo bang maken dat jij je onderbroek moet verschonen.

Kijk, je hebt horror en je hebt horror. Een film kan eng zijn, zonder dat je ’s nachts niet meer in het donker door je huis durft te lopen. Dat zijn leuke enge films. Horror die je met je vrienden kunt kijken en waar je ook om kunt lachen. Het zijn niet vaak hoogstaande, Oscar waardige films. Maar wel leuk voor een avond vermaak. Hier zijn 7 enge films op Netflix voor jou en je vrienden!

Final Destination 3

Als een meisje voorkomt dat haar visioen over een dodelijk achtbaanongeluk uitkomt, moeten de overlevenden die aan de dood zijn ontsnapt de gevolgen dragen.

Scary Movie

De Wayans-broers maken parodieën op Hollywood-kaskrakers, waaronder Scream, I Know What You Did Last Summer, The Matrix en American Pie.

The Babysitter

Als Cole na bedtijd nog wakker is, ontdekt hij dat zijn knappe babysitter deel uitmaakt van een satanische sekte. Deze is tot alles bereid om hem de mond te snoeren.

Slender Man

Een groep meiden die wanhopig op zoek is naar hun vermiste vriendin roept het wezen op dat haar waarschijnlijk heeft ontvoerd: de duistere internetlegende Slender Man.

Fear Street Part 1: 1994

Na een reeks brute moorden nemen een tiener en haar vrienden het op tegen een duivelse kracht die hun beruchte stadje al eeuwenlang teistert. Welkom in Shadyside.

Prom Night

Een scholiere die worstelt met haar gruwelijke verleden, probeert op de avond van het schoolbal te ontkomen aan een moordenaar die het feest slecht wil laten aflopen.

Child’s Play 3

Chucky laat zich niet kisten! Hij komt terug om zich te wreken op de jongen die hem acht jaar geleden vermoordde…

Dat waren ze. 7 Enge films op Netflix. Veel kijkplezier!