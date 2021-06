8 gave superheldenfilms op Netflix - Apparata

Toe aan wat extra power? Hier zijn 8 gave superheldenfilms op Netflix.

Hoewel de rechten van Marvel bij Disney liggen betekent niet dat de bibliotheek van superheldenfilms bij Netflix is leeggeroofd. Sterker nog, het aanbod van superheldenfilms bij de Amerikaanse streamingdienst is eigenlijk best wel riant. We nemen een aantal titels met je door. Dit zijn 8 gave superheldenfilms op Netflix.

The Dark Knight

Als Batman, Luitenant Gordon en het openbare ministerie Gothams criminele circuit ontmantelen, dreigt een nieuwe slechterik hun goede daden te saboteren.

Suicide Squad

Een geheime regeringsfunctionaris laat ’s werelds grootste superschurken uit de gevangenis, zodat ze in ruil voor hun vrijheid een dreigende apocalyps kunnen voorkomen.

The Incredible Hulk

Door een mislukt experiment wordt Dr. Bruce Banner een groot, groen monster wanneer hij boos wordt. Hierdoor zit het leger achter hem aan.

Man of Steel

De rondzwervende Clark Kent moet zijn krachten verborgen houden voor de wereld. Maar als een slechte generaal de aarde wil vernietigen, komt de man van staal in actie.

The Amazing Spider-Man

Peter wil het mysterie van z’n verleden oplossen en Gwen Stacy voor zich winnen. Als ‘Spider-Man’ moet hij het daarna opnemen tegen het alter ego van Connors, de Hagedis.

Batman v Superman: Dawn of Justice

Het is de ‘Man of Steel’ versus de ‘Caped Crusader’ wanneer Batman bedenkingen heeft over de toenemende macht van Superman. Lex Luthor maakt hier graag gebruik van.

Kick-Ass 2

In dit vervolg gaat middelbare scholier en superheld Kick-Ass op zoek naar een partner als Hit Girl ineens niet meer in actie kan komen.

The Green Hornet

Britt Reid wil niet werken maar wordt een actieheld. Als de Green Hornet bindt hij ’s nachts de strijd aan met de onderwereld van LA wat tot hilarische actie leidt.

Dit waren 8 gave superheldenfilms op Netflix. Veel kijkplezier!