8 landen in 24 dagen met deze privéjet vakantie

Vergeet lange rijen bij Schiphol. Dit is de privéjet vakantie van je dromen.

Heerlijk, het is hartje zomer. Misschien denk je nu al na over een vakantie in 2023. We hebben wat voor je gevonden. Een luxe vakantie inclusief een eigen vliegtuig. Helemaal voor jezelf is het ding overigens niet. Je deelt het vliegtuig met 48 anderen. Zie het als een over de top luxe groepsvakantie. Waarom ook niet.

Deze luxe vakantie wordt georganiseerd door Abercrombie & Kent. De organisatie heeft het vliegtuig in eigen beheer en geeft 48 klanten de kans om deze droomvakantie te beleven. De reis duurt 24 dagen en neemt je mee naar 8 landen over de hele wereld.

Privéjet vakantie

Het feestje begint in Seattle en vervolgens zal de wereldreis je naar onder andere Japan, India, de Verenigde Arabische Emiraten en Italië brengen. Het zijn in totaal acht landen, dus dit is niet het complete lijstje.

Op elke locatie wacht een wereld aan luxe om je te voorzien van allerlei gemakken. Alles is voorzien. Zie het als een busreis waarbij alles geregeld wordt. Alleen is dit geen bus maar een eigen vliegtuig. En slaap je niet in hostels, maar in peperdure en luxe hotels.

Moeten we het alleen nog even hebben over de prijs. Die is met dik 150.000 euro niet mals. Het goede nieuws is dat je nog even hebt om te sparen. De reis is namelijk gepland voor mei 2023.