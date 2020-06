8 nieuwe skaters onthult voor Tony Hawk Pro Skater 1 + 2

Herken jij de namen? Dit zijn 8 nieuwe skaters die komen naar Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 HD.

In een nieuwe video heeft Activision bekendgemaakt welke nieuwe skaters naarde nieuwste skategame komen. De Pro Skater 1 + 2 remake komt later dit jaar naar je favoriete console of PC. In de mooiste kwaliteit kun je weer aan de gang met je skatehelden van vroeger.

Voorheen was al bekend dat onder andere Tony Hawk, Chad Muska en Rodney Mullen naar de game kwamen. Naast de reeds bekende namen zijn er nog eens acht skatehelden aan het lijstje toegevoegd. Het gaat hier om Lizzie Armanto, Leo Baker, Leticia Bufoni, Riley Hawk, Nyjah Huston, Tyshawn Jones, Aori Nishimura, and Shane O’Neill.

Als je goed op de namen let en veel Tony Hawk hebt gespeeld vroeger, dan komen niet alle namen je bekend voor. En dat klopt ook. Dit zijn namelijk geen skaters van vroeger, maar bekende namen uit de huidige skate scene. Het leek Activision een goed idee om ook skaters die vandaag de dag beroemd zijn een plekje te geven in de Tony Hawk Pro Skater remake.

Je kunt in september met de nieuwe skaters in de nieuwe Tony Hawk Pro Skater aan de gang. Dan verschijnt de game voor de PlayStation 4, Xbox One en PC.