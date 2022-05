Deze 8 populaire comedy’s zijn nu trending op Netflix.

Soms wil je gewoon even lachen. In je eentje of met vrienden op de bank. Netflix heeft een lekker breed aanbod aan films. Ook op het gebied van comedy. In dit lijstje geven we je 8 populaire comedy’s die momenteel trending zijn op Netflix. Gaan we!

Senior Year – IMDb 5.6

Een cheerleader raakt in coma na een mislukte stunt. Na 20 jaar ontwaakt ze en keert ze als 37-jarige terug naar school om haar droom waar te maken: galakoningin worden.

Jackass 4.5 – IMDb 6.8

Deze komische documentaire uit 2022 met Johnny Knoxville en Steve-O werd geregisseerd door Jeff Tremaine.

This is The End – IMDb 6.6

Seth Rogen en een hele schare Hollywoodacteurs spelen zichzelf in deze geestige zwarte comedy. Ze komen vast te zitten op een feestje als de apocalyps aanbreekt.

Knight and Day – IMDb 6.3

June is ongelukkig in de liefde en raakt geïntrigeerd door een mysterieuze man die haar onverwacht meesleept in een avontuur. Ze krijgen te maken met sluwe vijanden.

Sonic The Hedgehog – IMDb 6.5

Een sheriff helpt een supersnelle ruimte-egel te ontsnappen aan een boosaardig genie dat de superkrachten van de egel wil hebben om de wereld te veroveren.

Red – IMDb 7

De voormalige CIA-agent Frank Moses leidt een heel normaal bestaan. Hij moet echter zijn oude leven weer oppakken als een huurmoordenaar het op hem heeft gemunt.

Rush Hour – IMDb 7

Wanneer een inspecteur uit Hong Kong voor een ontvoeringszaak naar Los Angeles wordt gestuurd, wijst de FBI een zelfingenomen agent aan om hem af te leiden.

We’re The Millers – IMDb 7

Een kleine dealer heeft een schuld aan zijn leverancier en besluit een grote hoeveelheid wiet vanuit Mexico te smokkelen. Hij stelt een nepfamilie samen als dekmantel.

En dat waren ze. 8 populaire comedy’s op Netflix!