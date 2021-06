8 toffe actiefilms op Netflix - Apparata

Zin in een actiefilm? Je geven je 8 voorbeelden van actiefilms op Netflix die best te pruimen zijn.

Soms heb je gewoon geen idee wat te kijken op Netflix. Als je zin hebt in actie en je zoekt het op Netflix hebben we een aantal aanraders voor je. Scheelt jou weer scrollen en er zit er vast wel eentje tussen die je nog niet gezien hebt. Het zijn wel bekende films. Dus mocht je ze wel allemaal gezien hebben dan hebben we met een echte filmfanaat te maken. Volgende keer beter voor die groep!

The Mummy (2017)

Eeuwen geleden vertoornde een prinses haar vader en werd gemummificeerd. Wanneer hedendaagse militairen haar vinden, ontketenen ze lust, macht en de woede van de goden.

Split (2016)

Een man met meerdere identiteiten ontvoert drie tienermeisjes. Ze moeten zien te ontsnappen voordat zijn nieuwste en gevaarlijkste persoonlijkheid het overneemt.

I am Legend (2007)

Na een wereldwijde ramp vecht een militaire wetenschapper om te overleven in een uitgestorven New York, waar het wemelt van nachtelijke, bloeddorstige mutanten.

Safe (2012)

Nadat zijn tienerdochter verdwijnt, ontdekt een chirurg, die weduwnaar is en in een rijke buurt woont, duistere geheimen over de mensen die hem na staan.

White House Down (2013)

Als het Witte Huis op een gewelddadige manier wordt overvallen, moet de president zich verstoppen totdat hij gered kan worden.

Safe House (2012)

De jonge CIA-agent Matt Weston moet een gevaarlijke crimineel naar een veiligere locatie brengen als een safehouse van de CIA wordt aangevallen.

Mad Max Fury Road (2015)

In een postapocalyptische woestenij helpt Max een rebelse vrouw en een groep vrouwelijke gevangenen die vluchten naar hun vaderland terwijl ze onderweg worden bedreigd.

Colombiana (2011)

Cataleya Restrepo zag hoe haar ouders vermoord werden door gangsters uit Bogota, dus haar leven wordt gedefinieerd door wraakgevoelens.

Dat waren 8 toffe actiefilms op Netflix. Veel kijkplezier!