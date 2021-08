85 miljoen euro aan crypto gestolen in nieuwe hack

Een grote crypto exchange is gehackt en daar is voor 85 miljoen euro aan onder andere Bitcoin en Ethereum buitgemaakt.

Je crypto parkeren bij een wisselkantoor is niet zonder risico. Het veiligste is toch een hardware wallet die je volledig in eigen beheer hebt. Geregeld hoor je dat dit soort currency exchanges slachtoffer zijn van een aanval en ook dit keer is het weer het geval. Liquid, de grootste Japanse aanbieder van crypto, is slachtoffer van een hack.

De hackers hebben volgens analisten van Elliptic omgerekend zo’n 85 miljoen euro aan coins buitgemaakt, waaronder Bitcoin en Ethereum. In de tussentijd is Liquid bezig om de gestolen crypto’s te traceren. Daarnaast werkt het bedrijf samen met andere exchanges om het gestolen waar te bevriezen zodat de hackers er niet bij kunnen.

Doelstelling van Liquid is om de gestolen crypto naar aanleiding van deze hack terug te krijgen. De grote vraag is natuurlijk of ze dit inderdaad voor elkaar weten te boksen. Vaak is het zo dat de crypto verloren is en dat klanten kunnen fluiten naar hun geld. Liquid is opgericht in 2014 en actief in meer dan 100 landen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een crypto exchange slachtoffer is geworden van een hack. Een paar dagen geleden werd Poly Network gehackt en werd zo 600 miljoen dollar aan cryptocurrency gestolen. (via BBC)