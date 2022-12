8BitDo ontwikkelde de 8BitDo Lite 2 controller voor Nintendo. Het idee erachter is om een gebruiksvriendelijker alternatief voor de controllers van Nintendo te ontwikkelen, omdat die van de Japanners zelf toch wel erg priegelig zijn. Is ze dat gelukt? Dat gaan we nu ontdekken!

Bron/copyright: 8BitDo

Wat is de 8BitDo Lite 2 controller voor ding?

Deze controller is een vrij compact apparaatje, dat met ongeveer 12 cm breed en 7 cm hoog een ding is dat je makkelijk in je zak mee kan nemen. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien belachelijke overkill, immers op de Nintendo consoles zit al een pookje en een bedieningspaneeltje.

Maar bedenk dan wel dat het heel lastig is om met meerdere mensen op een klein scherm te spelen. Dat probleem heb je niet met deze losse, gebruiksvriendelijke controller. Handig is verder dat de 8BitDo Lite 2 controller (€34) de knoppen lay-out van Nintendo over heeft genomen. Dat betekent dat een fanatieke Nintendo speler op zijn ruggenmerg deze controller kan bedienen.

Wat is speciaal aan deze controller?

Naast de naadloze samenwerking met Nintendo, kan je deze controller met elk game console systeem dat op Linux is gebaseerd laten communiceren. Je kan er bijvoorbeeld mobiele games op je Android 9 of hogere telefoon of tablet mee bedienen, maar ook meer exotische besturingssystemen zoals Batocera, Lakka, Raspberry Pi OS, RetroPie en Recalbox. Kortom, hiermee haal je een echte alleskunner in huis.

Ook heel fijn is dat deze controller zowel draadloos werkt als met een USB-kabel. Het enorme voordeel daarvan is dat je nooit met een lege controller komt te zitten, want een USB-oplader heb je overal wel. Desnoods een powerbank.

Is de 8BitDo Lite 2 controller een aanrader of niet?

Deze kleine en compacte controller is een aanrader voor iedere Nintendo liefhebber die graag van op een afstand zijn console wil bedienen. Over het algemeen zijn gebruikers van deze controller er over te spreken, en vinden ze dat de 8BitDo Lite 2 controller prettig aanvoelt om mee te gamen. Hierbij speelt ook het relatief gunstige prijsniveau mee. Voor liefhebbers van platformgames en dergelijke op de mobiele telefoon is deze controle een duidelijke must, omdat deze het bedienen van je spelkarakter stuk prettiger en soepeler maakt.

Een ander duidelijk pluspunt is dat deze controller compatibel is met heel veel Android en Linux gebaseerde spelsystemen. Zeker als je gewend bent aan de Nintendo spelervaring en je op een van deze gaming consoles wil spelen, ga je blij worden van de identieke spelervaring.

Wil je liever een wat grotere game controller dan deze, dan kan je beter voor een groter, meer traditioneel model gaan, zoals een van de Pro of de Ultimate modellen. Om maar even een stomvervelende dooddoener uit de kast te halen, een game-ervaring is heel persoonlijk en iedere gamer heeft immers zijn, of haar, eigen voorkeuren.