9 simpele CryptoPunks poppetjes blijken 16,9 miljoen waard - Apparata

Foto via Larva Labs / Christie’s

Je gelooft het bijna niet, maar 9 virtuele CryptoPunks-poppetjes gingen voor bijna $17 miljoen dollar onder de hamer. En dat is nog niet eens zo veel!

Veilinghuis Christie’s veilt deze week het absurde bedrag van $16,9 miljoen, zo’n €13,9 miljoen, voor 9 CryptoPunks. De poppetjes, ieder 24 x 24 pixels, blijken immens veel waard te zijn als non-funginble token (NFT). Sterker nog, de makers van de CryptoPunks zijn enkele van de grondleggers van de huidige NFT-gekte. Maar wat maakt de pixel-poppetjes zo gewild?

CryptoPunks onder de hamer

In 2017 werd het CryptoPunks-project gelanceerd als een van de eerste NFT’s ter wereld. Ieder van de 10.000 poppetjes is door een computer automatisch gegenereerd en is uniek. Op de website van de makers kun je zien wat voor gekke resultaten er allemaal uit zijn gekomen.

Sinds 2017 worden de pixelfiguren via de Ethereum-blockchain verhandeld. In die tijd was het al een collector’s item, want zelfs toen gingen de NFT’s al voor enkele tientallen tot honderden dollars over de virtuele toonbank.

Ondertussen is het een waardig stukje kunst, verkocht door elitair veilinghuis Christie’s. In de afgelopen maanden blijken NFT’s van kunst ontzettend populair. Dat levert nu ook CryptoPunks het gigantische bedrag van $16,9 miljoen op. De eigenaar krijgt het virtuele alleenrecht (een soort handtekening) voor 9 van de figuren.

Overigens is zelfs dat bedrag nog redelijk schappelijk voor de figuurtjes. Recentelijk ging deze CryptoPunk voor bijna $7,6 miljoen over de toonbank. Het is een van de 9 ‘aliens’ in de collectie, wat hem bijzonder gewild maakt. Uiteindelijk zorgen de unieke samenstellingen van alle poppetjes voor de populariteit.