95% iPhone-gebruikers geeft Apple GEEN toestemming - Apparata

Vanaf iOS 14.5 moeten Apple iPhone-gebruikers toestemming geven voor apps om hen te volgen en nauwelijks iemand ziet tracking zitten.

Met de release van iOS 14.5 introduceert Apple een nieuwe feature waarbij iPhone-gebruikers een belangrijke keuze krijgen. Voorheen gaf je standaard toestemming om al je gegevens af te geven. Nu moet je daarvoor kiezen of toestemming voor geven. Niet heel verrassend doet praktisch niemand dat. Daar zijn bedrijven als Facebook heel erg pissig over.

Niemand wil tracking op iOS 14.5

Uit onderzoek van Flurry blijkt dat praktisch niemand met iOS 14.5 zin heeft in tracking voor gepersonaliseerde reclames. Het onderzoeksbedrijf onderzocht miljoenen iPhone-gebruikers en concludeert dat 5% toestemming geeft voor persoonlijke tracking. Dat geldt alleen voor de Verenigde Staten; wereldwijd gaf 13% toestemming.

Ofwel, 95% van de Amerikanen is naar de iPhone-stellingen gegaan en heeft onder het kopje Privacy tracking uitgezet. Op zich was dat hartstikke te verwachten, aangezien niemand hun privacy graag opgeeft. De nieuwe feature biedt een uitkomst voor velen. Het is dan wel weer opvallend dat gebruikers buiten de V.S. kennelijk een stuk minder gesteld zijn op hun privacy.

De feature is overigens pas zo’n twee weken beschikbaar. Het is dus nog niet gezegd dat meer gebruikers iets met de instelling gaan doen. Zeker aangezien naast de 5% weigeraars er zo’n 3% van de gebruikers trackingverzoeken toestaat. Bij het openen van bepaalde apps krijgen gebruikers dan een verzoek of deze je mag volgen en data van je mag opslaan. Zo kunnen gebruikers vanaf iOS 14.5 per situatie bepalen of ze tracking toestaan of niet.