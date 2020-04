‘Apple iPhone SE camera is verrassend goed’

Apple bracht vorige week plotseling de spotgoedkope iPhone SE (2020) uit. Het is de goedkoopste iPhone in een lange tijd maar voor het zachte prijsje moet je ook een hoop inleveren vergeleken met de iPhone 11-serie. Op het eerste gezicht lever je ook camera-kwaliteit in, maar dat zou behoorlijk meevallen.

Misschien wel het grootste voordeel van de iPhone SE is dat hij de gloednieuwe en razendsnelle Apple Bionic A13 processor mee krijgt. Dat is dezelfde processor als in bijvoorbeeld de iPhone 11 Pro zit. Rekenkracht is altijd handig als je scherpe foto’s wilt maken. Maar ook de camera-module zelf is volgens CNET hartstikke solide, zo concluderen ze na de twee toestellen naast elkaar gelegd te hebben.

Volgens het medium heeft Apple niet per se geld bespaard op de kwaliteit van de camera met de iPhone SE. Ze hebben gewoon alle extra camera’s overboord gegooid. Dat wil zeggen geen telephoto zoom en niet de indrukwekkende ultrawide-modus.

Het diafragma van f1.8 helpt om zelfs met de 12MP camera van de iPhone SE een solide foto te maken bij weinig licht. De iPhone 11 Pro heeft misschien officiĆ«le nachtmodus, maar het ontwerp van de iPhone SE-camera moet ook deze smartphone redelijkerwijs goede nachtfoto’s maken. Dat zal uiteindelijk in tests in het wild moeten blijken.

Uiteindelijk zou de iPhone SE volgens het medium hartstikke goed moeten kunnen meedraaien met de camera van bijvoorbeeld de iPhone 11 Pro. Die laatste heeft daarentegen wel een hoop extra snufjes dankzij al die extra lenzen. Desalniettemin concluderen ze dat de iPhone SE setup er verrassend goed uitziet.

Foto @Apple