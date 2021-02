'A Glitch in the Matrix' stelt dé vraag uit de iconische film - Apparata

A Glitch in the Matrix stelt de realiteit-brekende vraag ‘leven we in een simulatie’? De documentaire volgt enkele gelovers en hun zoektocht naar de waarheid.

Leven we in een simulatie? Het is een vraag die menig filosoof, sci-fi-schrijver én Elon Musk stelt. Zo ook de documentaire ‘A Glitch in the Matrix’ van Rodney Ascher. De gerenommeerde documentairemaker stelt de vraag aan meerdere gelovers en probeert daarmee het concept uit The Matrix (1999) naar de realiteit te brengen. Maar wat is realiteit nog als alles een simulatie is?

A Glitch in the Matrix

A Glitch in the Matrix heeft niet per ongeluk het woord ‘Matrix’ in de titel. Enkele generaties werden door de iconische film (wellicht onderbewust) blootgesteld aan de theorie dat we allemaal in een geavanceerde simulatie leven. In The Matrix gebeurt dat ter onderdrukking van de mensheid; we dienen als batterij voor de robots en door de matrix blijft ons bewustzijn gaande.

Veel (amateur) filosofen denken daarentegen al eeuwen voor The Matrix dat dit niet ver van de realiteit ligt. De onderwerpen in de documentaire, maar ook genieën als Elon Musk en zelfs Neil DeGrasse Tyson geloven in zekere maten in de simulatietheorie.

Aangezien technologie exponentieel ontwikkelt en daarmee computerrekenkracht als een dolle gaat, is het volgens hen aannemelijk dat we in de toekomst geavanceerde simulaties kunnen draaien; games die niet van realiteit te onderscheiden zijn. Die simulaties zijn zo complex, dat de programma’s (wij dus) zelfbewust worden.

Volgens gelovers leven wij ook in zo’n geavanceerde simulatie, mogelijk draaiend op computers van levensvormen die ondenkbaar complexer zijn dan wij. Musk denkt dat onze realiteit niet meer dan een videogame is. Sommige gelovers denken zelfs dat wij als karakters door buitenaardse levensvormen bestuurd worden in zo’n game.

Maar zoals bij veel van deze theorieën moet je niet te ver doordenken; daar krijg je hoofdpijn van. Wat gebeurt er immers als onze simulatie een simulatie creëert, die een simulatie creëert? Zou de realiteit van onze alienmeester dan niet ook een simulatie kunnen zijn? En wie creëerde die simulatie dan?

Of je het nu een absurd hersenspinsel of een aannemelijke theorie vindt; de documentaire is zeker een aanrader voor mensen die de geopperde vraag interessant vinden. A Glitch in the Matrix is nu verkrijgbaar. Check de trailer hieronder:

Bron: Engadget