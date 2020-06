Aan de slag met Command & Conquer: Remastered Collection

Sinds dit weekend is Command & Conquer: Remastered Collection overal verkrijgbaar. Oude tijden herbeleven?

Wat zijn nu echt van die games die je vroeger grijs hebt gespeeld? Tot mijn lijst behoren onder andere Age of Empires, The Sims, maar ook zeker de spellen van Command & Conquer. De meeste uurtjes heb ik gestoken in Red Alert 2. Wat een fantastische strategiegame was dat!

Ter ere van het 25-jarig bestaan van Command & Conquer hebben ze bij Electronic Arts een remaster gemaakt. De remaster heet Command & Conquer: Remastered Collection en bevat C&C: Tiberian Dawn en Red Alert. Ook de drie uitbreidingspakketten: Covert Ops, Counterstrike en The Aftermath maken deel uit van het pakket.

Apparata heeft dit weekend al de nodige uurtjes doorgebracht met deze remaster. Je kunt begrijpen dat dit vooral Red Alert is geweest. Om te begrijpen hoe opgepoetst deze remaster is, heeft EA een grappige gimmick in de game verwerkt. Door op de spatiebalk te klikken wissel je tussen de oude en de nieuwe graphics.

Command & Conquer: Remastered Collection nieuwigheden

Omdat het hier een remaster betreft en geen remake voelt alles vertrouwt aan. Verwacht geen enorme veranderingen ten opzichte van het oude concept. Natuurlijk zijn er een aantal dingen wel nieuw. Zo komt de remaster met een multiplayer, een verbeterde UI, een door Frank Klepacki geremasterde soundtrack van zeven uur en ondersteuning voor modding. Vooral dit laatste zal de community zoet houden op de lange termijn.

Voor wie is Command & Conquer: Remastered Collection?

Na een weekend spelen kan ik concluderen dat de game gericht is op de hardcore fans van de reeks. Als iemand die herinneringen koestert aan aan Command & Conquer vond ik het leuk om even kennis te maken met de remaster. Of het een game is die mij op de lange duur gaat vermaken? Nee, daar was ik een te casual speler voor. Gelukkig is de prijs ook casual. Je kunt Command & Conquer: Remastered Collection voor 19,99 euro kopen op Steam en Origin for PC. Een prima prijs als je ziet wat je er allemaal voor terugkrijgt.