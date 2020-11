Aan de slag met de eerste PlayStation 5 games - Apparata

Hoe bevalt de PlayStation 5 als je aan de slag gaat met de eerste games? We kunnen je daarop antwoord geven.

Tijdens onze eerste ervaring met de PlayStation 5 hadden we slechts beperkte toegang tot speelbare games. We moesten het doen met Spider-Man: Miles Morales en Astro’s Playroom. Twee zeer fijne games op de PS5, maar natuurlijk smaakte het naar meer. In de tussentijd zijn we op de PlayStation 5 aan de gang gegaan met nieuwe games. Het gaat hier om Sackboy: A Big Adventure (die ook is verschenen op de PS4) en Demon’s Souls.

Onderste uit de kan met de DualSense?

Wie PlayStation 5 zegt, die zegt DualSense. De nieuwe controller van de PS5 is hét visitekaartje van de console. En alle facetten van die nieuwe controller kun je meteen uitproberen in Astro’s Playroom. De vraag is echter welke ontwikkelaars inderdaad dankbaar gebruik gaan maken van alle mogelijkheden van DualSense.

Met het spelen van Sackboy: A Big Adventure en Demon’s Souls hebben we nauwelijks de effecten van de DualSense ondervonden. De games zullen vrijwel hetzelfde aanvoelen met een normale controller. Hier had wel wat meer ingezeten, maar we zitten nog in een vroeg stadium. Het is de aankomende jaren aankijken hoeveel ontwikkelaars die potentie gaan gebruiken. Of niet.

Snel, mooi en vermakelijk

Ook Sackboy: A Big Adventure en Demon’s Souls bevielen uitstekend op de PlayStation 5 als het gaat om performance. Beide games lopen ontzettend vlot, kennen nauwelijks laadschermen en zien er prachtig uit. Sackboy is kleurrijker dan ooit op de PlayStation 5, terwijl Demon’s Souls een RPG-wereld heeft die echt tot leven komt op de nieuwe console van Sony.

En nu tijd voor andere games!

We hebben tot nu toe enkel games behandeld op de PlayStation 5 die door PlayStation Studio’s zijn aangeleverd. Het is mooi, maar ook bijna vanzelfsprekend dat de spellen top draaien op de console. Maar hoe zit dat met games van derde partijen?

We zijn momenteel druk bezig met twee interessante kandidaten op de PlayStation 5. Namelijk Assassin’s Creed Valhalla en Call of Duty: Black Ops Cold War. Hou Apparata dus in de gaten voor ons oordeel over deze twee belangrijke games op de PlayStation 5!