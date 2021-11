Aan de slag met Google Nest Doorbell & Camera’s (review)

Google heeft dit najaar een aantal nieuwe Nest-producten gelanceerd. We gingen aan de slag met de nieuwe Google Nest Doorbell & camera’s voor een review!

Het is steeds normaler geworden om je huis slim te maken. Was dat jaren geleden nog iets voor early adapters. Tegenwoordig verkoopt zelfs de IKEA een aantal slimme producten. En het installeren is soms een fluitje van een cent. Dat ontdekte ik in elk geval met de nieuwe Google Nest producten. Ik heb namelijk de nieuwe Google Nest Doorbell en Cam uitgebreid getest in een review voor Apparata. En ik ben fan, al is er een ‘maar’.

Zowel de Doorbell als de Cam zijn geen onbekende producten binnen het Google Nest portfolio. Het grote nieuws is dat je de Doorbell en Cam nu op batterij kunt krijgen. Dat maakt de installatie een klap gebruiksvriendelijker. Je hoeft immers niet meer te klooien met draden als je daar geen zin in hebt. Het nadeel is dat de producten af en toe opgeladen moeten worden, maar echt een nadeel noemen is naar mijn mening wat overdreven.

Het installeren van zowel de Nest Doorbell als de Cam (binnen en outdoor) gaat heel makkelijk. Er zit een handleiding bij. Het spreekt echter voor zichzelf wat je moet doen. Product aanzetten, zorgen dat je Google Home op je smartphone hebt staan. QR-code scannen en klaar is kees. Het is een fluitje van een cent. Ik durf te beweren dat zelfs je opa of oma nog snapt hoe ze dit moeten installeren.

Google Nest Doorbell (batterij)

Het eerste product dat ik behandel in deze review is de nieuwe Google Nest Doorbell (batterij). De installatie verloopt grotendeels hetzelfde als een model met kabel, met de uitzondering natuurlijk dat je geen kabel hoeft te trekken naar de meterkast of dichtstbijzijnde stopcontact.

Omdat je smartphone de speaker is heb ik meteen een unieke notificatie ingesteld op mijn Android smartphone. Zo voorkom je dat als iemand op de deurbel drukt je hetzelfde geluidje op je smartphone hoort als een binnenkomend WhatsApp-je. Dat instellen verloopt gewoon via de Instellingen van je telefoon. Daar kun je Google Home selecteren en vervolgens specifiek de deurbel. De belangrijkste features staan hieronder opgesomd.

Tot 3 uur camerageschiedenis terugkijken. Langer terugkijken? Dan heb je een Nest Aware abonnement nodig. Kost je 5 euro per maand

intelligente deurbel kan huisdieren, bezorgers met een pakketje en familie of vrienden herkennen (abonnement).

Gezichtsveld van 160 graden

Praten door microfoon en luisteren in HD kwaliteit

Dag en nacht scherp beeld

Tijdens mijn praktijkervaring kan ik zeggen dat de batterij zeker een maand meegaat voordat de Doorbell weer opgeladen dient te worden. Het is natuurlijk afhankelijk van het gebruik. Als je de deurbel ook actief als camera gaat gebruiken gaat de batterij veel sneller leeg. In mijn geval ging de deurbel alleen aan bij beweging binnen de eigen gemaakte zone. Dus als er echt iemand voor de deur staat, of als een persoon het huis verlaat of binnenkomt.

Google zet de Nest Doorbell (batterij) voor 200 euro in de markt. Dat is niet goedkoop, maar redelijk marktconform. Laat ik het zo zeggen. Voor een deurbel is het verschrikkelijk veel geld. Voor een beveiligingscamera van hoge kwaliteit met deurbelfunctie is het schappelijk. Het enige echte nadeel is dat je slechts 3 uur actie kunt terugkijken zonder abonnement. Dat is bijzonder kort.

Google Nest Cam indoor

Dezelfde slimme technologie is terug te vinden in de nieuwe Google Nest Cam indoor. Deze krijgt een overzichtelijke plek in huis op een plek waar jij graag beveiliging hebt. Je kunt de Google Nest Cam indoor bijvoorbeeld ook gebruiken om huisdieren in de gaten te houden. Je kunt via Google Home op je smartphone door de microfoon praten. Bijvoorbeeld als je hond of kat iets doet dat een standje nodig heeft.

De functionaliteiten zijn vergelijkbaar met de outdoor Cam en de Doorbell. Voor bewegingen kun je notificaties instellen, al is dat wat minder gebruikelijk als je zelf thuis bent. Want als er dan een overvaller in huis stapt merk je dat zelf ook wel, nietwaar? De Google Nest Cam indoor omschrijf ik als een nice to have in het geval van een inbraak. Heldere beelden van een indringer en dankzij de stekker hoef je niet nog een apparaat op te laden. De prijs ligt op 99,95 euro.

Google Nest Cam outdoor

Het mooiste product van de nieuwe Google Nest line-up is wat mij betreft de outdoor Cam. Een beveiligingscamera buiten ophangen kan een behoorlijk gedoe zijn met bekabeling dat tegen weer en wind moet kunnen. Daar is de Google Nest Cam outdoor een uitstekend alternatief op.

De camera werkt op een accu die je om de zoveel weken moet opladen. Google levert de camera met een enorm sterke magneet waar je de camera aan kunt ophangen. Het nadeel van een camera op batterij is dat je er goed moet bijkunnen. De Google Nest Cam outdoor moet immers geregeld opladen en elke keer de ladder pakken heb je ook geen zin in. Althans, ik in elk geval niet.

Goed om te weten: Mocht de wifi uitvallen of er is een stroomstoring dan slaat de Google Nest Cam alle beelden van het laatste uur op. Ook hier is het weer zo dat je maximaal 3 uur aan geschiedenis kunt terugkijken. Daardoor is het gebruik wat beperkt als beveiligingscamera zonder abonnement. Ga maar na. Iemand jat om 04:30 een fiets uit je tuin. Je wekker gaat om 07:45 en het bewijs is dan al verdwenen. Verre van ideaal in deze situatie, want dat maakt de camera redelijk kansloos.

De nieuwe Google Nest Cam outdoor kost 199,99 euro. Besef erbij dat je het Nest Aware abonnement van 5 euro per maand er echt wel bij nodig hebt als je deze actief wil gaan gebruiken als beveiligingscamera.

Conclusie

De vernieuwde line-up van Google Nest producten zit goed in elkaar, maar zijn niet perfect. Stiekem merk je dat het Nest Aware abonnement toch wel meer verplicht is dan je lief is. En dat is jammer voor een product waar je 200 euro voor hebt neergeteld. Je hoopt ‘klaar’ te zijn en krijgt toch het gevoel dat je meer moet betalen om er echt honderd procent gebruik van te kunnen maken. Desalniettemin zijn de Google Nest Doorbell & Camera’s op zichzelf kwalitatieve producten. Ze voelen mooi aan, werken heel eenvoudig in combinatie met Google Home en zijn fraai ontworpen. Een eerste stap naar een slim huis is met Google Nest wat mij betreft een goede stap.