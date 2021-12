Aan je TV likken voor een smaakervaring

Taste the TV

TV kijken kan wat saai worden. Een professor heeft hiervoor de oplossing, namelijk een TV waaraan je kan likken om smaak te ervaren.

Er zijn natuurlijk al wat speciale TV’s op de markt. Maar dit apparaat dat ontworpen is door een Japanse professor spant de kroon. Je kan namelijk likken aan de TV. Dat is op zich niet zo speciaal, want dat kan je bij elke TV doen. Maar bij deze proef je dan ook een smaak. De vraag is: zou jij aan je TV likken?

TV likken

Klinkt overigens niet zo lekker, maar dat heeft deze Japanner niet weerhouden. De professor heeft een televisiescherm ontwikkeld dat de smaken van voedsel kan namaken. Eigenaren moeten aan de TV likken om voor een ‘zintuigelijke ervaring’. Het apparaat heeft de bijpassende naam ‘Taste the TV’. Het maakt gebruik van de laatste technologieën. Er zitten tien verschillende buisjes in, die allemaal anders smaken. De buisjes kunnen bij elkaar gespoten worden om een smaak na te bootsen. Het smaakmonster van bepaald voedsel wordt weergegeven op het scherm. Dan moet je nog maar één ding doen: likken. Bij een kookprogramma misschien helemaal niet gek.

Het is maar de vraag of er (voldoende) vraag is naar een dergelijke TV. Het apparaat ziet er ook niet uit als een scherm. Of dat het gewoon een gaaf experiment is. Het is dus onduidelijk of het op de markt komt. Volgens de Japanner zou het ongeveer 770 euro kosten om een commerciële variant te maken. En dat is best goedkoop.

Onderwijs

De TV kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Denk aan afstandsonderwijs voor koks. “Het doel is om mensen het eten in een restaurant aan de andere kant van de wereld te laten ervaren”, zegt de Japanse professor Homei Miyashita. Hij heeft dit ding niet zelf gemaakt, maar met een groep van ongeveer dertig studenten. En dit is niet hun eerste uitvinding. Eerder hebben ze een vork ontwikkeld die het eten lekkerder moet zou laten smaken.