Aanbod Rolexen en Pateks opeens groot, maar waarom?

Vrij zeldzame horloges komen opeens op de markt. Lees hier de reden waarom het aanbod van bijvoorbeeld Rolexen stijgt.

Lange tijd kon de cryptomarkt alleen maar stijgen. Iedereen die ook maar wat geld geïnvesteerd had, had mooie winsten. En sommige mensen verdienden gewoon bakken met geld. Dan koop je natuurlijk ook een leuk klokje. Hoe anders is het nu, de cryptomarkt heeft stevige klappen gehad en handelaren zoeken naar manieren om geld te krijgen.

Aanbod Rolexen groot

Dan verkoop je je horloge maar als eerste. Door de ineenstorting van de cryptomarkt is het aanbod van de meest populaire horloges op de tweedehandsmarkt groot. Dit weet Bloomberg te melden. Zij hebben een statement gelezen van het horlogehandelplatform Chrono24. Het grote aanbod zorgt ervoor dat je gemakkelijker een uniek horloge op de kop kan tikken. Maar ook nog eens goedkoper.

De cryptomarkt zakt dus niet alleen in, maar ook de eens zo sterk stijgende markt voor tweedehands luxe horloges. Meer aanbod is minder schaarste, wat resulteert in lagere prijzen. Bloomberg wijst erop dat er één grote oorzaak hier aan ten grondslag ligt. De cryptomarkt dus.

Pijsdaling

De alsmaar stijgende markt van de digitale munten zorgde ervoor dat er een nieuwe klasse van luxe kopers was. Dit resulteerde in een ongekende prijsstijging voor bepaalde horloges. En denk dan met name aan merken zoals Audemars Piquet, Patek en natuurlijk Rolex.

Als we een blik werpen op Chrono24 zien we de daling daadwerkelijk. Er staat een Patek Philippe Nautilus 5711A, die verkocht werd in het eerste kwartaal tot €235.000. Nu gaat het stalen sporthorloge met blauwe wijzerplaat voor nog maar €186.000 over de digitale toonbank. Auw!