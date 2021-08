Aangepaste Rolex Batman nu te bestellen voor 47.000 euro

Je pakt een bestaande Rolex, in dit geval de Batman, en doet er een eigen sausje overheen. Het resultaat is een horloge van 47.000 euro.

Een Rolex is een leuke, maar prijzige, traktatie voor jezelf. Maar misschien zit je helemaal niet te wachten op een origineel horloge zo uit de doos. Er zijn bedrijven gespecialiseerd in het aanpassen van bestaande modellen. Daar rekenen ze een dikke premium voor, maar dan heb je wel iets unieks om de pols.

In dit geval hebben we het over het bedrijf Skeleton Concept. Deze firma pakt de Rolex GMT-Master II Batman aan. In dit geval is het design op verzoek aangepast door Presnel Kimpembe. Dat is een voetballer voor de club Paris Saint-Germain. Je weet wel, die voetbalclub die recent Messi hebben weten te strikken.

Het goede nieuws? Het horloge blijft niet exclusief voor Kimpembe, maar kan ook door jou gekocht worden. De aanpassingen hebben honderden uren aan arbeid gekost. Maar het resultaat mag er zijn. Enkele aanpassingen zijn bijvoorbeeld het zandstralen van een aantal componenten voor een mat look. Daarnaast is de case doorzichtig geworden, waardoor je nu ‘naar binnen’ kunt kijken.

De nieuwsprijs ligt op zo’n 17.990 euro voor een dergelijke Rolex. Maar deze versie van Skeleton Concept is wel een tikkeltje duurder. Het bedrijf vraagt er maar liefst 47.000 euro voor. Het is vanaf heden mogelijk om een pre-order te plaatsen.