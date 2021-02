Aanklacht tegen Sony om PS5 controller in de maak? - Apparata

De DualSense controller van de Sony PS5 is nu het onderwerp van gesprek, aangezien niet alle units zonder problemen zijn.

Nintendo heeft een lading stront over zich heen gekregen toen de JoyCon-controllers niet in orde bleken. Terecht, want op grote schaal bleek het product gewoon niet in orde. Sony wacht mogelijk een zelfde actie van bloeddorstige advocaten in de Verenigde Staten.

Hoe groot het probleem is weet nog niemand, maar feit is dat er issues zijn met de PS5 controller. Onder andere het Amerikaanse advocatenkantoor CSK&D is een onderzoek gestart. De advocaten zijn op zoek naar Sony PS5-gebruikers die problemen ervaren met hun controller. Mocht het inderdaad om een groot aantal gedupeerden gaan, dan zit er een dikke kans is dat Sony aangeklaagd gaat worden. Advocaten ruiken immers geld, zeker in de Verenigde Staten waar de claimcultuur groot is. Hier in Europa valt dat wel mee.

Het is nu afwachten hoe groot dit PlayStation 5 controller probleem is en dat alles eerlijk opgelost gaat worden. De kans is eveneens groot dat het met een sisser afloopt. Sony zomaar aanklagen doen advocaten natuurlijk niet zomaar. Als het Japanse techbedrijf klachten netjes heeft behandelt en klanten een nieuwe controller heeft opgestuurd valt er weinig te klagen. Als de service echter niet goed is én het probleem van een grote omvang is dan kunnen er wel vervolgstappen komen.