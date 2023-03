Aanrader: films en series in maart 2023 op Netflix

Het is tegenwoordig lastig om een keuze te maken tussen alle streamingdiensten. Een greep uit de verschillende diensten zijn Videoland, Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime Video, Ziggo Movies & Series, CineMember, Cinetree, Dusk, NLZIET, Pathé Thuis, SkyShowtime en Viaplay.

Netflix produceert eigen series en films die alleen via hun eigen streamingdienst te zien is. Je kunt inhoud downloaden en offline bekijken, genieten van het enorme aanbod en hoeft je niet te irriteren aan de reclame onderbrekingen tussen het kijken door.

In deze blog lees je de lijst met de leukste nieuwe films en series op Netflix in maart 2023.

Serie: You, deel 2 van seizoen 4

Voor de echte binge watchers onder ons is het vanaf 9 maart 2023 mogelijk om het gehele seizoen 4 van You te bekijken. Waar gedurende de eerste 3 seizoenen alles draaide om de obsessie van Joe Goldberg en daarna zijn vrouw, verplaatst in seizoen het verhaal zich naar Londen. Een omgeving waar hij (nog) niet de controle lijkt te hebben. Er lijken onverwachte, duistere gebeurtenissen plaats te vinden, met alle mogelijkheden voor plotwendingen. Zie de trailer in de video hieronder.

Film: Luther: The Fallen Sun

Vanaf 10 maart 2023 is het mogelijk om Luther: The Fallen Sun te streamen op Netflix. De briljante en onteerde Luther, gespeeld door acteur Idris Elba, zit in de gevangenis. Toch lijkt het erop dat hij achter slot en grendel aan het werk wordt gezet. Een onopgeloste moord lijkt Luther niet te kunnen vergeten, met een ontsnapping uit de gevangenis en opsporing tot vervolg. Zie in de video hieronder de trailer van deze film.

Film: Murder Mystery 2

Ben je toe aan makkelijk vermaak? Bekijk dan vanaf 31 maart 2023 de film Murder Mystery 2. Nick en Audrey Spitz, gespeeld door acteurs Adam Sandler en Jennifer Aniston, hebben een eigen privé-detective bureau opgericht. In deze film wordt tijdens een internationaal onderzoek een vriend gekidnapt. Aan Nick en Audrey de taak om deze zaak op te lossen. Zie de video hieronder voor de trailer.

Serie: Outlast

Wie dacht dat de Nederlandse Expeditie Robinson pittig is, heeft nog niet gehoord over de nieuwe realityserie Outlast. In deze serie – die vanaf 10 maart op Netflix te zien is – moeten 16 deelnemers zichzelf zien te redden in Alaska. In totaal zijn er 8 afleveringen te streamen. Bekijk de video hieronder voor de trailer.

Documentaire: MH370: The Plane That Disappeared

De documentaire MH370: The Plane That Disappeared is vanaf 8 maart 2023 te zien op Netflix, bestaande uit 3 afleveringen. Wat een routinereis had moeten worden, eindigde op 8 maart 2014 in een nachtmerrie. Vlucht 370 van Malaysian Airlines met een route van Kuala Lumpur naar Peking, eindigde kort na opstijgen voorgoed van de radar. Hierna volgde een wereldwijde zoektocht die tot op heden nooit is opgelost. Bekijk de trailer hieronder.