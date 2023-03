Aanrader: films en series in maart 2023 op Videoland

Heb je een abonnement op een streamingdienst, zoals Netflix, HBO, Disney+, CineMember, NLZIET, Viaplay of Pathé thuis, maar weet je niet wat je moet gaan kijken? In ons eerdere artikel lees je alle films en series in maart 2023 op Netflix die wij je van harte aanraden om te gaan kijken. In deze blog lees je meer over de nieuwe films en series die in maart 2023 op Videoland te streamen zijn.

Meer over Videoland

Met een abonnement op Videoland bekijk je (exclusieve) series, films en programma’s voor een maandelijks bedrag vanaf 4,99 euro. Met dit basisabonnement kun je op 1 scherm tegelijk series, films en programma’s met reclame bekijken. Liever reclamevrij streamen? Dan is premium of plus voor jou de geschikte optie.

Serie: The Blacklist

Na 9 succesvolle seizoenen, breekt voor The Blacklist nu het laatste seizoen aan. In de serie staat topcrimineel Raymond Reddington (acteur James Spader) en zijn FBI-agente Elizabeth Keen (gespeeld door Megan Boone) centraal. Op een dag besluit Raymond, ook wel bekend als Ray, zich te melden bij de FBI. Hoe zal het verdergaan met The Blacklist? Je ziet het vanaf 6 maart op Videoland. Bekijk de Engelstalige trailer hieronder.

Documentaire: De Jacht op de Mocro Maffia

In alweer het vierde seizoen van de Videoland Orginal documentaire De Jacht op de Mocro Maffia onthult misdaadverslaggever John van den Heuvel schokkende feiten over de duistere onderwereld. Er wordt onder andere gesproken over de Poolse moordcommandoleider Krystian M. Ook worden er nieuwe kroongetuigen onthult, de zogenoemde getuige 5089. Ben je geïnteresseerd naar de misdaad in Nederland? Dan is deze docuserie – te bekijken vanaf 8 maart – zeker het kijken waard.

Serie: L.A.’s Finest

L.A.’s Finest is een nieuwe serie op Videoland met 2 seizoenen in totaal. Deze serie valt onder het genre ‘Actiekomedie’. Onder andere Jessica Alba en Gabrielle Union zijn te bewonderen in de rol van de rechercheurs Nancy en Sydney. Al sinds 2019 is L.A. Finest te zien op Netflix. Heb je geen Netflix, maar wel Videoland? Geniet vanaf 1 en 2 maart van de Bad Boys spin-off. Bekijk de trailer van seizoen 1 hieronder.

Film: Luizenmoeder

Met de serie Luizenmoeder werd met alleen al de vierde aflevering een record behaald van 3,5 miljoen kijkers. Voor de fans van de serie is de film een echte aanrader. Maar ook voor degene die de serie niet heeft gezien is Luizenmoeder de film goed te volgen. Je kunt deze film op Videoland bekijken vanaf 28 maart.

In Luizenmoeder De Film is directeur Anton overleden. Juf Ank – gespeeld door Ilse Warringa – probeert deze rol over te nemen, maar voor haar is de functie te veel. Basisschool De Klimop krijgt daarom een nieuwe directeur, maar zij besluit het om lesgeven totaal anders aan te gaan pakken. Veel kijkplezier!

Bekijk de trailer hieronder.