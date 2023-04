Aanrader: nieuwe games april 2023

April belooft een geweldige maand te worden voor de gameliefhebbers. Van futuristische avonturen tot epische strijd: er is voor elke gamer wat wils. Ben je benieuwd naar de meest opvallende games van deze maand? Je leest het in dit artikel.

#1 Stranded: Alien Dawn

Stranded: Alien Dawn is een nieuwe game waarin spelers gestrand zijn op een mysterieuze buitenaardse planeet. Met verbluffende graphics en meeslepende gameplay moeten spelers overleven door middel van verkenning, crafting en gevechten tegen vijandige wezens.

Dit spel is ontwikkeld door Haemimont Games: een Bulgaarse gamestudio, opgericht in 1997. De studio staat bekend om zijn strategie- en simulatiegames. Met titels als Tropico en Surviving Mars heeft de studio een reputatie opgebouwd voor diepgaande gameplay, unieke setting en humoristische toon. Het spel is te spelen op de Playstation, Xbox en PC, vanaf 25 april.

#2 The last Case of Benedict Fox

The Last Case of Benedict Fox: een intrigerende nieuwe game voor mysterie liefhebbers! Stap in de schoenen van de briljante detective Benedict Fox en los een ingewikkelde zaak op in dit boeiende mysterie-avontuur. Verken prachtige locaties, ontrafel aanwijzingen en onthul een meeslepend verhaal vol plotwendingen.

De producent van The last Case of Benedict Fox verwacht een grote hit te slaan met dit nieuwe spel. Mystery Games zijn over het algemeen zeer populair en trekken een groot publiek aan. Andere games die te vergelijken zijn met The last Case of Benedict Fox zijn onder andere: Sherlock Holmes, Crimes and Punishments, L.A. Noire, en Her Story. Je kunt dit spel spelen vanaf 27 april.

#3 Stray Blade

Stray Blade is een spel waarin spelers de rol van een dappere krijger aannemen en de strijd aangaan met kwaadaardige wezens. Dit is een spel die strategie en sciencefiction. Met verbluffende graphics, meeslepende gameplay en een boeiend verhaal, wordt Stray Blade snel een favoriet onder gamers.

Het spel is ontwikkeld door Point Blank Games: een toonaangevende gamestudio die streeft naar innovatie, diversiteit en inclusie in hun games. Ze willen meeslepende ervaringen creëren, waarbij spelers worden uitgedaagd en betrokken zijn. Een andere game die door deze studio is ontwikkeld is Shock Tactics combineert. Nog even geduld, de releasedatum is 20 april.

#4 Dead Island 2

Fans van zombie games hebben lang uitgekeken naar de release van Dead Island 2, het nieuwste deel in de populaire Dead Island-franchise. Na het succes van Dead Island in 2011 vonden de makers het eindelijk tijd voor een vervolg. Met prachtige graphics, verbeterde gameplay en nieuwe locaties om te verkennen, belooft Dead Island 2 een bloedstollend avontuur te worden.

Bereid je voor op zombie massacres, spannende co-op actie en een uitgestrekte open wereld om te verkennen. Je kunt deze game spelen vanaf 21 april!

Al met al belooft april een mooie maand te worden voor gameliefhebbers met een aantal interessante nieuwe releases.

