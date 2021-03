Aanschouw de toekomstige Playstation 5 controllers - Apparata

@Sony

Sony is aan het pronken met zijn toekomstige Playstation 5 VR- controllers. Lees hier wat je er allemaal van kan verwachten en check de gave afbeeldingen!

Sony weet dat ze enorm voorlopen op de concurrenten en pronkt daar nu mee. Vandaag kunnen we dan ook de eerste beelden zien van de toekomstige Playstation 5 VR- controllers. De controllers zien er goed uit en de ergonomie heeft een grote sprong voorwaarts gemaakt. Ook bevatten de apparaten besturings- en feedbacktechnologie die kan concurreren met de laatste hardware van de concurrenten. Of zoals Sony zelf zegt: ‘onze nieuwe VR-controller spreekt tot onze missie om een veel dieper gevoel van aanwezigheid en een sterker gevoel van onderdompeling in VR-ervaringen te bereiken’.

Orbs

De controllers zijn ‘orbs’. Dit zijn controllers met een grip, waarmee je meer vrijheid hebt. Tevens kan je een betere balans ervaren en liggen de controllers beter in de hand. Verschillende handmaten moeten ook geen problemen opleveren. De afbeeldingen zien er goed uit en de controllers lijken makkelijk te gebruiken.

De technologie, daar zit het echte verschil in. Hierin zijn grootte stappen voorwaarts gezet. Sony zegt dat het hoopt de DualSense- ervaring te kunnen laten ervaren met adaptieve triggers en betere feedback. Met de controller kan je ook zonder druk uit te oefenen gebaren maken met ‘vinger-aanraakdetectie’. De VR-controller wordt gevolgd door de nieuwe VR-headset via een volgring aan de onderkant van de controller.

Lancering

De controllers zijn veelbelovend, maar zullen nog niet verschijnen in 2021. Dit jaar zal gebruikt worden om verder te testen en prototypes onder ontwikkelaars te verspreiden. Volgens Sony gaat het er nu om hoe makers van games de functies zullen gebruiken, om de volgende generatie VR-ervaringen te ontwerpen. Voor de ontwikkelaars zelf opent dit nieuwe deuren, zij kunnen geavanceerde VR- spellen maken die vergelijkbaar zijn met de nieuwste PC- titels om dezelfde ervaringen te ontwikkelen.