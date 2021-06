‘Aanval China op Bitcoin- mining is een geweldige ontwikkeling!’ - Apparata

De aanval van China op Bitcoin- mining is een geweldige ontwikkeling, aldus velen. Lees hier waarom.

David Marcus kennen we als hoofd van Facebook Financial (F2), die de leiding heeft over cryptoproject Diem, voorheen Libra. Hij is van mening dat de Chinese overheid die de Bitcoin-mining aanpakt, “een geweldige ontwikkeling” is voor de cryptocurrency. Veel mensen in de cryptowereld zijn het met hem eens.

Aanval

Marcus gelooft dat China’s Bitcoin Mining Crackdown een goede ontwikkeling is. Hij is het hoofd van F2 (Facebook Financial) en dit omvat Facebook Pay, Novi en alle inspanningen op het gebied van betalingen en financiële diensten van de sociale mediagigant. Marcus is ook mede-bedenker en bestuurslid van het cryptoproject Diem.

How is more #Bitcoin mining power moving to the 🇺🇸 and the West a bad thing? IMO China cracking down on mining is a great development for BTC. — David Marcus (@davidmarcus) June 21, 2021

Veel mensen op verschillende fora zijn het met hem eens dat de aanval van China op Bitcoin- mining niet zo erg is. Het zou even een dipje kunnen betekenen als China echt gas gaat geven, maar op de lange termijn is het goed voor Bitcoin.

Toekomst mining Bitcoins

De Chinese overheid is bedrijven aan het sluiten die Bitcoins minen. De bedrijven verhuizen hun activiteiten natuurlijk uit China. Chinese ‘mijnwerkers’ kijken naar Centraal-Azië, Oost-Europa, de VS en Noord-Europa. De telefoons stonden afgelopen week roodgloeiend bij hosting- bedrijven in Europa en de VS.

Brandon Arvanaghi, een Bitcoin mining expert zei: “Je zult de komende maanden een dramatische verschuiving zien.” Hij voegde eraan toe dat Texas een van de Amerikaanse staten zou kunnen zijn waar Bitcoin-mijnwerkers naartoe zullen verhuizen. “We hebben gouverneurs zoals Greg Abbott in Texas die dit soort activiteiten promoten. Het wordt een echte industrie in de Verenigde Staten, wat ongelooflijk gaat worden”, meende hij. Europa moet hierin niet gaan achterlopen en ook actief gaan gaan promoten dat er hier ook goede faciliteiten zijn.