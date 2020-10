Absurd: Deze game toont reclame tijdens het spelen! - Apparata

Foto @Visual Concepts / 2K games

Het is nauwelijks te bevatten, maar basketbal game NBA 2K21 toont in-game reclame tijdens het laden. En ja, de game kost gewoon €60!

Entertainment is er in allerlei vormen en bijna allemaal bevatten ze reclame. Denk aan TV, radio of filmpjes op YouTube. Ooit was daar nog het onbevlekte gamen, waar je een vaste prijs voor een game betaalt en ongeremd kan genieten. Maar 2K, uitgever en dochtbedrijf van Rockstar Games-baas Take Two, brengt daar verandering in. NBA 2K21 heeft namelijk vanaf nu reclames in het spel zelf. Uiteraard is de gaming community woest.

NBA 2K21 bevat reclame

Een maand na release voegt uitgever 2K Games reclames toe aan de laadschermen van NBA 2K21. De franchise is heer en meester van de basketbal-games en is een van de grootste sportspellen op aarde. Dan verwacht je dat de makers wel genoeg geld verdienen. Maar neen, tijdens het laden van een potje krijg je op een in-game scherm reclames te zien. Die zijn niet over te slaan, uit te zetten of anderzijds te beïnvloeden.

Voor het duidelijkheid, het gaat hier om een full-priced game. Sterker nog, het was het eerste spel dat aankondigde meer te gaan vragen voor de next-gen variant. In tegenstelling tot games, snapt iedereen dat je reclame krijgt als je TV kijkt of naar de radio luistert. Die producten zijn immers ‘gratis’. Maar in-game reclame in betaalde games zijn alsof je een DVD’tje koopt en midden in de film een reclame moet kijken.

Nu zijn laadschermen een beetje dode ruimte; gamers wachten tot ze kunnen spelen terwijl de game achter de schermen alles in orde maakt. Veel spellen gebruiken die verloren tijd om de speler wat tips en tricks te geven. Wellicht is het de plek voor wat toffe artwork? Wat je ook met een laadscherm doet NBA 2K21, iedereen voelt natuurlijk aan dat reclames laten zien absurd is!

Technisch gezien is 2K niet de eerste die deze rotstreek uithaalt. EA (hoe kan het ook anders) probeerde het geintje al uit in UFC 4, al waren fans zo woest dat de feature snel weer verwijderd werd. Laten we hopen dat dit geen tendens is in de game-industrie. En moet er per se een reclame in de game, maakt dan van de inkomsten gebruik om korting op de aanschafprijs te geven!

Via: Stevivor