Absurd: Deze gast maakt virtuele files op Google Maps

Google Maps is voor Android-gebruikers tegenwoordig de go-to navigatie-app en dat is niet heel gek. De app biedt een hoop voordelen, waaronder de ingebouwde file-detector. Maar een Duitse kunstenaar laat zien dat het systeem ook behoorlijk gemakkelijk te omzeilen is. Tenminste, als je 99 smartphones over hebt.

Google Maps is ideaal voor het omzeilen van files. Wanneer de app een opstopping detecteert, wordt de aankomsttijd aangepast en krijg je eventueel een andere route voorgeschoteld. Maar dat de technologie niet waterdicht is, bewijst kunstenaar Simon Weckert in Berlijn.

Met een karretje vol met smartphones houdt hij het systeem van de zoekgigant voor de gek. Volledig verlaten straten kleuren rood in de app omdat Maps denkt dat er bijna honderd gebruikers vast staan. In werkelijkheid is het niet meer dan één troll met een grappig idee.

Voor het experiment laadde hij een karretje met 99 smartphones, allemaal met Google Maps geopend. Het geeft een inkijkje in Google’s systeem, omdat het voor Maps crowsourced data gebruikt om de service live te updaten. Als er een hoge concentratie smartphones in een gebied is (die ook nog eens zeer langzaam bewegen) concludeert Maps dat er een file is. Dat terwijl de straat volledig leeg is.

Weckert legt in een blogpost uit dat het experiment een exploratie is van het effect van technologie op de fysieke wereld. “99 tweedehands smartphones zijn in een karretje getransporteerd om zo een virtuele file in Google Maps te creëren. Hiermee is het mogelijk om groene straten rood te kleuren en dit heeft een impact op de fysieke wereld doordat auto’s op een andere route gezet worden om de file te vermijden.”

Overigens is de man in de foto niet Weckert, maar een ‘medeplichtige’. Ook wordt op Twitter de authenticiteit van de truc betwijfeld. Hoewel Google niet officieel heeft gereageerd op de ‘hack’, zegt een Maps-medewerker wel dat het wel degelijk mogelijk is om het systeem zo voor de get te houden.

I work for Google maps and I know quite a bit about how this works. I believe this is possible. — Torrey Hoffman (@torreyh) February 2, 2020

Het is dus naar alle waarschijnlijk een echt fenomeen dat geforceerd kan worden met een stel smartphones. In realiteit is dit daarentegen een twijfelachtige ‘feature’. Mensen kunnen door de virtuele file omgeleid worden en hierdoor te laat komen. Niet een drama, tenzij de mensen in kwestie hulpdiensten zijn die door dit geintje te laat bij een noodsituatie aankomen.

Dit zijn uiteraard randgevallen, maar Google zou het systeem op basis van deze ondervindingen wel moeten finetunen. Anders ga ik eigenhandig zorgen dat de straat waaraan in woon niet meer zo belachelijk druk is! Oh trouwens, heeft iemand nog een paar smartphones te leen?

Foto @SimonWeckert

