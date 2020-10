Absurd: Man bijna gevangenis in voor Tripadvisor reviews - Apparata

Deze foto is niet van het Sea View resort

Een Amerikaan belandde bijna in de Thaise gevangenis voor meerdere sterk verwoorden Tripadvisor reviews.

Als je op reis gaat, dan wil je zeker weten dat je bestemming in orde is. Daarbij wil bijvoorbeeld Tripadvisor je graag helpen; ze verdienen er bakken met geld mee. Zo’n platform is wel afhankelijk van de mening van gebruikers. Een Thais resort was helaas niet zo tevreden met de mening van een van zijn gasten. Sterker nog, de Amerikaan in kwestie hing een celstraf van maar liefst 2 jaar boven het hoofd!

Van Tripadvisor naar gevangenis

W. Barnes bezocht eerder dit jaar het Sea View resort in Thailand, zo beschrijft de BBC. Daar vond een akkefietje plaats toen hij zijn eigen drank mee wilde nemen naar het resort restaurant. Toen hij daar uiteindelijk voor moest betalen, was voor hem de maat vol. Hij schreef enkele woeste reviews op Tripadvisor, waaronder een waar hij het resort van ‘moderne slavernij’ betichtte.

Dat schoot het resort in het verkeerde keelgat. Het Thaise bedrijf klaagde de Amerikaan aan voor smaad. Het hele conflict liep vervolgens flink uit de hand, waarbij de politie een ontmoeting tussen de twee partijen moest faciliteren. Barnes zou tot 2 jaar celstraf kunnen krijgen voor smaad. Hij werd op borgtocht vrijgelaten en moest de bovenstaande excuses maken.

[Ik heb] herhaaldelijk onjuiste, onware statements gegeven… bedoeld om kwaadwillig het Sea View te belasteren. De reviews in kwestie werden geschreven uit woede en kwaadwillendheid. Aldus Barnes in het geforceerde statement

Reviews of reclame

Uiteraard is het hele verhaal absurd. Tripadvisor is een platform waar gebruikers een review kunnen schrijven over hun ervaring op reis. Dan zou iemand niet aangeklaagd moeten kunnen worden om diens mening, hoe overdreven en onterecht ook.

Sterker nog, ligt een deel van de verantwoordelijkheid van de reviews niet juist bij Tripadvisor? Als iemand binnen een zeer korte tijd meerdere negatieve (of positieve) reviews over één locatie schrijft, is dat toch per definitie onzin? Al dan niet door betaalde farms, of veel te boze gebruikers.

Hoe dan ook, Barnes kreeg ondanks zijn niet in de smaak gevallen Tripadvisor reviews geen celstraf. Dan zou hij immers de echte definitie van een slechte review leren, als hij 2 jaar in Thaise gevangenissen zou moeten vertoeven.